طبيب الأهلي: جراحة منظار استكشافي للركبة الأقرب لحالة ديانج.. وتطورات تأهيل الشناوي

الخميس، 22 فبراير 2024 - 11:38

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - أليو ديانج

يقترب المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي من الخضوع لجراحة منظار استكشافي للركبة بعد الشكوى المتكررة للاعب.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويغيب ديانج عن بعثة الأهلي في غانا بسبب الإصابة، وأجرى اللاعب فحوصات طبية للوقوف على حالته.

بينما اقترب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من إنهاء المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي.

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وقال أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "خضع أليو ديانج لفحوصات طبية وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد الشكوى من آلام في الركبة".

وكشف جاب الله "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضح "ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلية للركبة خلال مشاركة مالي في أمم إفريقيا، وتكررت الشكوى أكثر من مرة خلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده".

وشدد "تعاملنا مع شكوى ديانج بجدية شديدة بإجراء الفحوصات الطبية للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب".

أما بسؤاله عن حالة محمد الشناوي فأجاب "اللاعب يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، ويخوض حارس مرمى الفريق الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف".

وتابع "بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد موعد سفر الشناوي إلى الخارج للبدء في المرحلة الثانية، واحتمالية بقائه في مصر قائمة أيضا".

واختتم جاب الله تصريحاته "أشكر محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر بسبب تواصله الدائم بشأن الحالات الطبية للاعبي الأهلي وفي مقدمتهم محمد الشناوي، والذي تم التنسيق لسفره إلى ألمانيا في أسرع وقت لإجراء جراحة الكتف".

وكان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا.

الأهلي أليو ديانج محمد الشناوي
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