كرة يد - قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك.. ترتيب المرحلة الختامية لحسم لقب دوري السيدات

تختتم منافسات الدور الأول من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب دوري السيدات المصري لكرة اليد مساء اليوم الخميس.

وتلعب سيدات الأهلي أمام الزمالك في تمام الثامنة مساء في ختام الدور الأول من المرحلة الختامية.

وتقام المرحلة الختامية لحسم المتوج باللقب من أربعة فرق وهم الأهلي والزمالك والشمس وسموحة.

وكان الأهلي قد صعد للمرحلة الختامية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما الفرق الثلاثة بنقطتين لكل منهم.

وتقام المرحلة الختامية بين الأندية الأربعة بنظام دورتين مجمعتين لتحديد الفائز بلقب دوري السيدات.

وحافظ الأهلي على العلامة الكاملة ورفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما خسر الزمالك أول جولتين ليتذيل الترتيب بنقطتين.

وجاء الترتيب قبل ختام الدور الأول كالآتي:

1- الأهلي 12 نقطة

2- الشمس 5 نقاط

3- سموحة 5 نقاط

4- الزمالك نقطتان

ويحصد الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط بينما المهزوم بدون نقاط، أما في حال التعادل فيتم اللجوء لرميات الـ 7 أمتار الترجيحية ويحصد الفائز على نقطتين بينما الخاسر نقطة واحدة.

ويلعب الشمس أمام سموحة في تمام السادسة مساء، بينما الأهلي يواجه الزمالك في الثامنة مساء.

وحال فوز الأهلي سيبتعد الفريق بـ 7 نقاط على الأقل عن أقرب منافسيه وبالتالي تحتاج سيدات القلعة الحمراء لفوز وحيد في الدورة المجمعة الثانية لحسم اللقب.

وتقام الدورة المجمعة الثانية والختامية خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل على صالة النادي الأهلي.