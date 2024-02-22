رئيس سوتشي الروسي يكشف لـ في الجول مصير صفقة محمد حمدي

تحدث بوريس روتنبرج رئيس نادي سوتشي الروسي عن مصير صفقة انتقال محمد حمدي لاعب إنبي إلى فريقه.

محمد حمدي النادي : إنبـي إنبـي

وكان سوتشي قد تقدم بعرض لضم محمد حمدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف روتنبرج رئيس نادي سوتشي، خروج النادي الروسي من مفاوضات ضم محمد حمدي.

وقال بوريس روتنبرج رئيس نادي سوتشي الروسي لـ FilGoal.com: "أصبحنا خارج المفاوضات بشأن محمد حمدي لاعب إنبي".

وتابع "بالفعل كان اللاعب أحد المرشحين للانضمام إلينا وكنا نستطلع الشروط المطلوبة لضمه".

وعلم FilGoal.com أن نادي سوتشي الروسي قدم عرضا رسميا لاستعارة محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر مقابل 100 ألف يورو حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل مليون و400 ألف يورو.

إنبي من جهته عرض على النادي الروسي إعارة اللاعب مجانا، لكن بشرط ضمان مشاركة اللاعب في 40% على الأقل من المباريات المتبقية بعدد دقائق 25 للمباراة على الأقل.

وانتظر إنبي رد النادي الروسي الذي يقوده روبيرتو مورينو مدرب إسبانيا السابق والذي يريد اللاعب بالاسم قبل غلق القيد يوم الخميس المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن نادي سوتشي قدم العرض لاستعارة اللاعب مقابل 50 ألف يورو، ومثلها بحسب نسبة مشاركته في المباريات وهي 70%.

لكن إنبي عرض إعارة اللاعب مجانا لأن إدارة النادي ترى أن مصلحة اللاعب أن يلعب دون أي ضغوط خاصة وأن الموسم في روسيا سينتهي بعد 3 شهور ولن يشارك بشكل كبير.

وطلب إنبي 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا أو إعارته أو حتى مشاركته في أي بطولة دولية رفقة منتخب مصر.

محمد حمدي البالغ من العمر 20 عاما ظهر بمستوى مميز مع إنبي في الفترة الماضية وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

ولعب الموسم الحالي مع إنبي 12 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

كما انضم من قبل لمنتخب مصر الأول وشارك في لقاء ودي ضد تونس.

ويعتبر محمد حمدي أحد لاعبي منتخب مصر الأولمبي في الوقت الحالي، والذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.