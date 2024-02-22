ميسي يصنع هدفا في فوز إنتر ميامي بثنائية بافتتاح الدوري الأمريكي

افتتح إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم بالفوز على ريال سولت لايك بهدفين دون مقابل.

وصنع ليونيل ميسي الهدف الأول الذي سجله الفنلندي روبيرت تايلور، بينما صنع لويس سواريز الهدف الثاني لدييجو جوميز لاعب باراجواي.

وشهد اللقاء مشاركة الرباعي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وخوردي ألبا في التشكيل الأساسي.

ويلعب إنتر ميامي مباراة الجولة الثانية أمام لوس أنجلوس جالاكسي يوم 26 من شهر فبراير الجاري.

تأثير ميسي

تأثير ميسي على موسم 2024 ظهر مبكرا، بعدما أعلن إنتر ميامي في شهر نوفمبر 2023 بيع كامل التذاكر الموسمية لموسم 2024 أي قبل 3 أشهر من انطلاق الموسم الجاري.

كما عمل النادي على زيادة أعداد المقاعد بين الموسمين بزيادة ألف مقعد، لتصل إلى 21550 مقعد في ملعب تشيس معقل إنتر ميامي.

على مستوى الدوري ككل، في موسم 2024 زادت أعداد بيع التذاكر بنسبة 15% عن موسم 2023، مع ارتفاع إيرادات التذاكر الموسمية بنسبة 25% بحسب الدوري الأمريكي.

وبحسب منصة StubHub فأن المبيعات زادت سبع مرات مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع مبيعات كل فريق عن الموسم الماضي، مدفوعا في الغالب بميسي.

وحتى الآن ستكون مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس جالاكسي في ملعب ديجنتي هيلث سبورتس بارك يوم 26 فبراير الجاري هي المباراة الأكثر مبيعا لهذا الموسم حتى الآن، وفقا لـ StubHub.

وبالنسبة لمبيعات موقع الدوري الأمريكي MLSstore.com فمنذ إطلاقه في 2015 يعد قميص ليونيل ميسي الأكثر مبيعا عبر تاريخه.

بحسب التقارير أيضا فإن قيمة رعاية قميص إنتر ميامي تضاعفت في 2024 من 27 مليون دولار عن الموسم الماضي، رغم أن النادي لم يعلن عن القيم المالية بعد.

وهو ما جعل أسينسي يصّرح قائلا: "أستطيع أن أخبرك أنه إلى جانب صفقات برشلونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبعض الصفقات الأخرى، فإن صفقاتنا التالية ستكون كذلك من حيث القيمة".

أسينسي أوضح أيضا لموقع sportsbusinessjournal إن الإيرادات المتوقعة للنادي في 2024 ستصل إلى 200 مليون دولار بعدما كانت 125 مليون دولار الموسم الماضي.

وأخيرا ارتفعت إيرادات الدوري الأمريكي بنسبة 17% وارتفعت إيرادات رعاية قمصان الفرق بنسبة 15% منذ العام الماضي.

كما ارتفعت مبيعات موقع MLSstore.com بنسبة 44%عن العام الماضي، وارتفعت حركة التصفح على الموقع بأكثر من 102% من العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

التأثير لا يقتصر على التذاكر والمباريات فقط بل أيضا القمصان، على مستوى الأطقم فحسب تقرير موقع "fastcompany" فإن مجلة Vogue أدرجت طقم الفريق الوردي كواحد من 15 قطعة أزياء حددت عام 2023.