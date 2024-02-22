عامر حسين: الكمبيوتر لن يستطيع تنظيم مواعيد الدوري

صرح عامر حسين عضو اتحاد الكرة، أن الدوري المصري من الصعب أن ينتهي يوم 30 يوليو كما تم تحديده في بداية الموسم.

وأوضح المشرف على المسابقات في رابطة الأندية، أن موعد نهاية جدول الدوري سيتحدد حسب استمرار الفرق المصرية في البطولات الإفريقية: "وقتها سأُحدد موعد نهاية الدوري بعد 30 يوليو بـ10 أو 15 يوما".

وأضاف عامر حسين "لمن يطلبون رحيلي.. حين رحلت سنة كاملة قبل 3 مواسم انتهى الدوري في شهر أكتوبر، ومن تولى المسؤولية لم ينجح، البعض اعتقد أن الكمبيوتر سيُصدر أجندة ومواعيد منتظمة للدوري".

وأكمل "نحتاج هذا الموسم لتوقفات تصل لـ5 شهور ونصف لتوقفات المنتخب وبطولات الأهلي والأندية المشاركة إفريقيا وبالتالي نشهد موسما صعبا".

وأردف "ظروف الدوري المصري مختلفة لإنه من أكبر الدوريات، الدوري التونسي من مجموعتين، والدوري المغربي يستمر وقت الأجندة الدولية لعدم وجود أي لاعب محلي في المنتخب، ولكن كل الدوريات تعاني نتيجة زيادة عدد الارتباطات القارية والدولية، فمثلا سنشهد صداما في كأس العالم للأندية 2025 مع كأس الأمم الإفريقية بالمغرب".

وعن فكرة إقامة الدوري من مجموعتين لتقليل عدد المباريات، قال عامر: "عرضنا إقامة الدوري من مجموعتين قبل موسمين لتقليل عدد المباريات ولكن الأندية رفضت بالإجماع، بالإضافة إلى الضرر الذي سيلحق بالرعاة لإمكانية عدم لعب الفرق الكبيرة أمام بعضها، وعرضنا إقامة الدوري بنفس فكرة الدوري البلجيكي بإقامة دوري من دور واحد، على أن يتأهل أول 8 فرق للمنافسة على الدوري وذلك لزيادة المنافسة وهذا الحل هو الأفضل ولكن الأندية رفضت".

وعن مصير كأس مصر لموسم 2023 - 2024، قال عامر حسين: "أنهينا الدوريات التمهيدية لكأس مصر ووصلنا لدور الـ32، ولكننا لم نرغب في بدء الكأس الجديد قبل نهاية الكأس القديم 2022 - 2023 فالمباراة النهائية ستقام يوم 8 مارس المقبل".

واختتم: "الظروف مختلفة بين أوروبا وإفريقيا، الاتحاد الأوروبي يحارب من أجل انتظام الدوريات الأوروبية وحارب الدوري الأوروبي الذي تم تطبيقه في إفريقيا، وظروف السفر والطيران مختلفة بين أوروبا وإفريقيا، نحتاج في إفريقيا طيران خاص نظرًا لبُعد المسافة، واللاعبون يحتاجون السفر مبكرًا للتأقلم، وهذا لا يحدث في أوروبا".