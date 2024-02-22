أرتيتا يوضح أسباب خسارة أرسنال ضد بورتو في أبطال أوروبا

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أسباب خسارة فريقه ضد بورتو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر الجنرز في الوقت القاتل بعد تسديدة بعيدة المدى من جالينيو في الدقيقة 90+4.

وقال أرتيتا عبر شبكة TNT الإنجليزية: "كان علينا إدارة المباراة بشكل أفضل، لم يكن بإمكاننا الفوز بالطريقة التي تعاملنا بها مع الكرة في المناطق الدفاعية".

وأضاف "إذا أردت أن تكون في ربع النهائي عليك أن تنتصر على خصمك وذلك ما يجب علينا فعله الآن في ملعب الإمارات".

وأوضح "افتقدنا التهديد والحدة خاصة مع الكرة في الثلث الأخيرة، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل".

وأتم "لم يكن بإمكاننا لمس أي لاعب لأن كل مرة يحدث ذلك كان يحصل الخصم على خطأ، سنتعلم من ذلك ونحضر أنفسنا بشكل جيد وسنفعل ذلك".

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ولم يسبق أن ودع أرسنال دوري الأبطال، في مواجهة أمام بورتو.

جمعتهما مواجهتين في دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2006 - 2007، ونجح الجانرز في الفوز على ملعبه بنتيجة 2-0، فيما انتهت مواجهة ملعب الدراجاو بالتعادل السلبي، وصعد الفريقان سويا إلى الدور التالي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني.

وتواجه أرسنال وبورتو مرة أخرى في دور المجموعات موسم 2008 - 2009، وحقق أرسنال الفوز على ملعبه 4-0، وفاز بورتو في البرتغال بهدفين نظيفين.

والتقى الفريقان في دور الـ16 بدوري الأبطال موسم 2009 - 2010، حقق بورتو الفوز على الجانرز في ملعب الدراجاو بنتيجة 2-1، قبل أن يكتسح أرسنال بورتو إيابا في لندن بخماسية نظيفة.