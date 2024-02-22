عامر حسين لـ في الجول: إذا تأجلت مباراة الأهلي وميدياما لن يلعب الأحمر ضد البلدية في الدوري

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عن موقف مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في الدوري المصري بعد الأزمة التي تعرض لها الأحمر في غانا.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "إذا تأجلت مباراة الأهلي وميدياما سيتم تأجيل مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري لأنه سيواجه يانج أفريكانز يوم الجمعة بعد المقبل".

وأضاف "وذلك بسبب ترحيل موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما لموعد آخر في حالة تأجيلها".

وأعلن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادثة في مطار أكرا.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي الآتي:

تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

وعلم FilGoal.com أن طائرة الأهلي تعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

وأن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما من الاتحاد الإفريقي لأن موعد سفره إلى كوماسي سيتأجل لحين حل أزمة الطائرة سواء من قبل السلطات في غانا أو انتظار إرسال مصر للطيران طائرة أخرى إلى أكرا لتنقل الفريق إلى كوماسي.

وستتوجه بعثة الأهلي إلى أحد الفنادق في مدينة أكرا للمبيت هناك لحين حل الأزمة والسفر إلى كوماسي.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في تمام السادسة من مساء الجمعة ويترأس بعثة الأهلي، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.