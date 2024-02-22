دوري أبطال أوروبا - بورتو يحقق فوزا قاتلا ويرسخ عقدة أرسنال في دراجاو

حقق بورتو البرتغالي، فوزًا قاتلا على أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دراجاو، معقل فريق بورتو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب بورتو جالينو، في الدقيقة 90 + 4، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس أرسنال رايا، ليمنح فرصة لبورتو في عبور تلك المرحلة حال تحقيق التعادل على ملعب الإمارات في لندن.

ولم تشهد المباراة فرصا خطيرة على المرمى، إلا في كرة وحيدة لبورتو في الشوط الأول عند الدقيقة 21، حين انطلق أوتافيو من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية وصلت لجالينو الذي سدد الكرة في القائم لتعود له يسددها بجوار القائم الآخر بقليل.

وشهدت المباراة محاولات أخرى على استحياء للجانبين، من الكرات الثابتة لأرسنال التي ينفذها بوكايو ساكا، وكرة أخرى لبورتو في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة بالكعب لبيبي صانع ألعاب بورتو لتصل لـ إيفانيلسون سددها قوية تصدى لها حارس أرسنال.

ولم ينجح أرسنال كالمعتاد في الخروج فائزا من ملعب دراجاو، ليخسر مباراته الثالثة على أرض بورتو، فيما حقق التعادل مرة وحيدة.

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وتأهل أرسنال لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية بـ13 نقطة في المجموعة التي ضمت إيندهوفن، ولنس، وإشبيلية، فيما تأهل بورتو بعد احتلاله وصافة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف جاء لصالح الفريق الكاتالوني، وحل ثالثا شاختار دونيتسك، وأنتويرب رابعا.

وتعد تلك المباراة أول ظهور لأرسنال في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا منذ عام 2017.

وتوقفت سلسلة الفوز لأرسنال، بعدما نجح في الفوز بآخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، بينهما مباراتين بخماسية ومباراة بسداسية، ليُفضل أرتيتا البدء بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة بيرنلي الأخيرة والتي حقق خلالها الفوز بخماسية.

ولم يسبق أن ودع أرسنال دوري الأبطال، في مواجهة أمام بورتو.

جمعتهما مواجهتين في دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2006 - 2007، ونجح الجانرز في الفوز على ملعبه بنتيجة 2-0، فيما انتهت مواجهة ملعب الدراجاو بالتعادل السلبي، وصعد الفريقان سويا إلى الدور التالي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني.

وتواجه أرسنال وبورتو مرة أخرى في دور المجموعات موسم 2008 - 2009، وحقق أرسنال الفوز على ملعبه 4-0، وفاز بورتو في البرتغال بهدفين نظيفين.

والتقى الفريقان في دور الـ16 بدوري الأبطال موسم 2009 - 2010، حقق بورتو الفوز على الجانرز في ملعب الدراجاو بنتيجة 2-1، قبل أن يكتسح أرسنال بورتو إيابا في لندن بخماسية نظيفة.