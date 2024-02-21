دوري أبطال أوروبا - أوسيمين رد على ليفا.. برشلونة يفرض التعادل على نابولي ذهابا

فرض برشلونة التعادل على نابولي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

سجل روبرت ليفاندوفسكي الأول لبرشلونة، فيما عادل فيكتور أوسيمين النتيجة لنابولي.

وسيلتقي الفريقان إيابا على ملعب برشلونة يوم 12 مارس المقبل في العاشرة مساءً كالمعتاد لدوري أبطال أوروبا.

واكتفى برشلونة فقط بفوز وحيد في آخر 11 مباراة له خارج ميدانه بإقصائيات دوري الأبطال بعدما تعادل في 5 وخسر 5، الفوز الوحيد جاء ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 2019.

التشكيل

لم يُجر فرانشيسكو كالزونا المدير الفني الجديد لـ نابولي تغييرات قوية أو مؤثرة على تشكيل نابولي.

عاد فيكتور أوسيمين لقيادة هجوم نابولي بعد نهاية مشواره مع نيجيريا في أمم إفريقيا.

في المقابل قاد أندريس كريستنسين خط وسط برشلونة، وبدأ روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

وخاض أندري تير شتيجين حارس البلاوجرانا مباراته رقم 81 بقميص برشلونة في دوري أبطال كثاني أكثر أجنبي خوضا للمباريات بقميص الفريق.

وصف المباراة

بدأ برشلونة بضغط قوي للغاية، وسدد لامين جمال كرة قوية علت عارضة ميريت في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 7 سدد لامين مجددا وتصدى ميريت، ثم سدد ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 لكن دون خطورة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لدي يونج بعد تدخل قوي على دي لورينزو في الدقيقة 17.

وتألق ميريت في الدقائق التالية بالتصدي لفرصة ليفا في الدقيقة 22، ثم إبعاد تصويبة جوندوجان الصاروخية إلى ركنية ببراعة في الدقيقة التالية.

بدأ لاعبي نابولي محاولة الخروج من ضغط برشلونة وتهديد مرمى تير شتيجين لكن دون أي فرصة محققة لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي ودون أي تسديدة من صاحب الأرض.

كرر برشلونة ما فعله في الشوط الأول لكن البداية كانت أضعف.

وفي الدقيقة 60 أنهى ليفاندوفسكي الصمت في ملعب مارادونا بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من بيدري

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وسجل البولندي هدفه الـ 51 في مباراته رقم 80، وأصبح أول لاعب يسجل هدفا لبرشلونة في إقصائيات أبطال أوروبا منذ ليونيل ميسي ضد باريس سان جيرمان منذ 1078 يوما.

وأصبح روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما و184 يوما) أكبر هداف لبرشلونة في مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، متجاوزا الرقم القياسي السابق لليونيل ميسي (33 عاما و259 يوما ضد باريس سان جيرمان في مارس 2021، وأيضا في دور الـ16).

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وكاد بيدري أن يضيف الثاني في الدقيقة 63 لكن تسديدته تصدى لها ميريت.

في الدقيقة 68 شارك حامد تراوري وياسبر ليندستروم بدلا من كاجوسته وكفاراستيخيليا ضمن أول تغييرات الفريق الجنوبي الإيطالي.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء تلقى أوسيمين تمريرة من أنجيسيا والتف وسدد كرة أرضية سكنت الشباك من أول تسديدة لنابولي على مرمى تير شتيجين.

النيجيري سجل هدفه الـ 9 في دوري أبطال أوروبا خلال 16 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

كما أصبح النيجيري ثاني أفضل هداف لنابولي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف بالتساوي مع لورينزو إينسيني ويسبقهما فقط دريس ميرتينز برصيد 11 هدفا.

وفي الدقيقة 76 خرج أوسيمين وبوليتانو وشارك جيوفاني سيميوني وجياكومو راسبادوري.

وحاول أنجيسا أن يسجل هدف نابولي الثاني لكن رأسيته مرت بجوار القائم دون خطورة على الحارس الألماني.

رد تشافي بـ 3 تغييرات في الدقائق العشر الأخيرة بمشاركة رافينيا وأوريل روميرو وجواو فيليكس بدلا من لامين وكريسيتسين وبيدري.

وكاد جوندوجان أن يخطف هدفا قاتلا في آخر دقيقة لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية لينتهي اللقاء بالتعادل.