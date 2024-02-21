خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 23:22

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

تعرضت طائرة فريق الأهلي لحادث خلال تواجدها في مطار أكرا في غانا استعدادا للسفر إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما الغاني.

وعلم FilGoal.com أن طائرة الأهلي تعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

وأن الأهلي يستعد لطلب تأجيل مباراة ميدياما من الاتحاد الإفريقي لأن موعد سفره إلى كوماسي سيتأجل لحين حل أزمة الطائرة سواء من قبل السلطات في غانا أو انتظار إرسال مصر للطيران طائرة أخرى إلى أكرا لتنقل الفريق إلى كوماسي.

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وفي الوقت الحالي يتواصل مسؤولي الأهلي مع اتحاد الكرة وكاف لإبلاغهما بملابسات الحادث وطلب تأجيل مباراة ميدياما بشكل رسمي لصعوبة السفر إلى كوماسي في الوقت المناسب.

وستتوجه بعثة الأهلي إلى أحد الفنادق في مدينة أكرا للمبيت هناك لحين حل الأزمة والسفر إلى كوماسي.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في تمام السادسة من مساء الجمعة ويترأس بعثة الأهلي، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لحصوله على إنذار ثاني أمام شباب بلوزداد في المباراة السابقة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا ميدياما
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