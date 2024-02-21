انتهت أبطال أوروبا - نابولي (1) (1) برشلونة.. تعادل قبل الإياب

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

ماتيو بوليتانو - نابولي - برشلونة - فرينكي دي يونج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل بطل إيطاليا.

يذكر أن المواجهة الأخيرة بين الفريقين جاءت في الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي وانتهت بتأهل برشلونة بالفوز بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 75: جوووول أوسيمين يسجل التعادل لنابولي

ق 60: جوووول ليفا يسجل الأول لبرشلونة

ق 48: تسديدة أرضية من جوندوجان يتصدى لها ميريت بسهولة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: تصويبة صاروخية من جوندوجان يتألق ويبعدها ميريت لركنية

ق 3: تصويبة من لامين جمال أعلى عارضة نابولي

بداية اللقاء

برشلونة نابولي الدوري الإيطالي
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