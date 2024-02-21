الأهلي يقيم تمثالا لـ العامري فاروق ويطلق اسمه على المبنى الإداري

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تخليد ذكرى الراحل، العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق.

وذلك بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، واطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والچيم.

جاء ذلك عقب مشاورات عديدة قام بها محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول كيفية تخليد ذكرى نائب رئيس النادي وتكريمه، وانتهت بجلسة ودية عقدها مع شقيقي الراحل، وهما الدكتور خالد العامري والدكتور هشام العامري، ومعهما إبراهيم العامري نجل العامري فاروق.

وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم 30 مارس المقبل، حتى يتم الانتهاء من نحت التمثال ووضعه في المكان المخصص له وإزاحة الستار عنه، ضمن فعاليات الحفل المشار إليه.

وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.

وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.

قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.