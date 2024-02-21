الدوري الألماني يتخلى عن خطة بيع حصته بعد احتجاجات الجماهير

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

جماهير دورتموند

أعلنت رابطة الدوري الألماني التراجع عن خطط بيع حصة في حقوق الإعلام إلى مستثمر خارجي بعد أشهر من الاحتجاجات التخريبية المتزايدة من قبل المشجعين.

وشهدت الجولتين الأخيرتين من الدوري الألماني توقف المباريات بسبب شغب الجماهير اعتراضا على دخول المستثمرين للكرة الألمانية.

وبحسب التقارير فإن مستثمر الأسهم الخاصة "CVC Capital Partners" هو المشتري المحتمل الوحيد لشراء 20 عاما من إيرادات البث والرعاية مقابل دفعة مقدمة.

أخبار متعلقة:
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني المدرسة الألمانية ضد البرتغالية.. آس: خلاف بين لابورتا وديكو حول المدرب الجديد الفوز الـ 500 لـ مولر.. بايرن ميونيخ وليفركوزن يواصلان الانتصارات بالدوري الألماني تقرير ألماني: أرسنال يراقب عمر مرموش

الكرة للجماهير أم للمستثمرين؟ تطور نموذج الزمالك والأهلي ضد طريق سيتي يشعل ألمانيا

وصرّح هانز يواكيم فاتسكه المتحدث باسم اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الألماني قائلا: "في ضوء التطورات الحالية، يبدو أن الاستمرار الناجح للعملية لم يعد ممكنا".

وأضاف "حتى لو كانت هناك أغلبية كبيرة تؤيد الضرورة التجارية للشراكة الاستراتيجية، فإن كرة القدم الاحترافية الألمانية في خضم اختبار حاسم، الأمر الذي يسبب نزاعات كبيرة ليس فقط داخل اتحاد الدوري بين الأندية، ولكن في بعض الحالات، أيضا داخل الأندية بين المحترفين والمدربين ومسؤولي الأندية والهيئات الإشرافية واتحادات الأعضاء ومجتمعات المشجعين، والتي تهدد بشكل متزايد عمليات المباريات وجداول المباريات المحددة وبالتالي نزاهة المنافسة".

واستخدم المشجعون سيارات وطائرات يتم التحكم فيها عن بعد لإيقاف المباريات، وفي إحدى الحالات قاموا بربط أقفال دراجات على عمود المرمي.

الدوري الألماني استثمار الدوري الألماني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) لوتون.. جووووول أول تشكيل أبطال أوروبا - أرسنال يواجه بورتو بنفس أسماء خماسية بيرنلي تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمين يعود لقيادة نابولي.. وليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون بعد التتويج بأمم إفريقيا 2023.. إصابة لاعب كوت ديفوار بمرض الملاريا سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة السير راتكليف: أريد طرد ليفربول ومانشستر سيتي من مكانهما
أخر الأخبار
اعتماد الأجهزة الفنية لـ منتخب مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 4 دقيقة | منتخب مصر
الدوري الألماني يتخلى عن خطة بيع حصته بعد احتجاجات الجماهير 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) لوتون.. جووووول أول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال أوروبا - أرسنال يواجه بورتو بنفس أسماء خماسية بيرنلي 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمين يعود لقيادة نابولي.. وليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد التتويج بأمم إفريقيا 2023.. إصابة لاعب كوت ديفوار بمرض الملاريا ساعة | الكرة الإفريقية
الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التخضيم في شوبير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات