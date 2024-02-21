الدوري الألماني يتخلى عن خطة بيع حصته بعد احتجاجات الجماهير

أعلنت رابطة الدوري الألماني التراجع عن خطط بيع حصة في حقوق الإعلام إلى مستثمر خارجي بعد أشهر من الاحتجاجات التخريبية المتزايدة من قبل المشجعين.

وشهدت الجولتين الأخيرتين من الدوري الألماني توقف المباريات بسبب شغب الجماهير اعتراضا على دخول المستثمرين للكرة الألمانية.

وبحسب التقارير فإن مستثمر الأسهم الخاصة "CVC Capital Partners" هو المشتري المحتمل الوحيد لشراء 20 عاما من إيرادات البث والرعاية مقابل دفعة مقدمة.

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وصرّح هانز يواكيم فاتسكه المتحدث باسم اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الألماني قائلا: "في ضوء التطورات الحالية، يبدو أن الاستمرار الناجح للعملية لم يعد ممكنا".

وأضاف "حتى لو كانت هناك أغلبية كبيرة تؤيد الضرورة التجارية للشراكة الاستراتيجية، فإن كرة القدم الاحترافية الألمانية في خضم اختبار حاسم، الأمر الذي يسبب نزاعات كبيرة ليس فقط داخل اتحاد الدوري بين الأندية، ولكن في بعض الحالات، أيضا داخل الأندية بين المحترفين والمدربين ومسؤولي الأندية والهيئات الإشرافية واتحادات الأعضاء ومجتمعات المشجعين، والتي تهدد بشكل متزايد عمليات المباريات وجداول المباريات المحددة وبالتالي نزاهة المنافسة".

واستخدم المشجعون سيارات وطائرات يتم التحكم فيها عن بعد لإيقاف المباريات، وفي إحدى الحالات قاموا بربط أقفال دراجات على عمود المرمي.