تشكيل أبطال أوروبا - أرسنال يواجه بورتو بنفس أسماء خماسية بيرنلي

يلتقي بورتو البرتغالي، وأرسنال الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب دراجاو.

وتأهل أرسنال لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية بـ13 نقطة في المجموعة التي ضمت إيندهوفن، ولنس، وإشبيلية، فيما تأهل بورتو بعد احتلاله وصافة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف جاء لصالح الفريق الكاتالوني، وحل ثالثا شاختار دونيتسك، وأنتويرب.

ويبدأ ميكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، المباراة بنفس التشكيل الذي حقق به الفوز بخماسية أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابريل - جاكوب كيويور

الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - لياندرو تروسارد

الهجوم: كاي هافيرتز - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي

وعلى مقاعد البدلاء: آرون رامسديل - كارل هاين - سيدريك - أيدين هيفين - جيمس سويت - محمد النني - فابيو فييرا - جورجينيو - سميث رو - ريس نيلسون - إيدي نيكيتاه - إيثان نوانيري.

ويغيب عن أرسنال للإصابة جابرييل جيسوس، وأولكسندر زينتشينكو، وتوماس بارتي وتاكيهيرو تومياسو.

ونجح أرسنال في الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، بنتائج كبيرة بخماسية أمام كريستال بالاس، ثم 2-1 أمام نوتنجهام فورست، وبثلاثية مقابل هدف أمام ليفربول، وسداسية أمام ويستهام، ثم تكرار الخماسية أمام بيرنلي في آخر مواجهة بالبريميرليج قبل الانتقال لدوري الأبطال.

أما أصحاب الأرض فأعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو، عن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كوستا

الدفاع: ماريو - بيبي - أوتافيو - ويندل

الوسط: ألان فاريلا - جونزاليس

وسط الهجوم: جالينو - جابريل أكوينو "بيبي" - فرانشيسكو كونسيساو

الهجوم: إيفانيلسون

ويغيب النجم الإيراني مهدي طارمي عن فريقه البرتغالي بسبب الإصابة.

ولم يسبق أن ودع أرسنال دوري الأبطال، في مواجهة أمام بورتو.

جمعتهما مواجهتين في دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2006 - 2007، ونجح الجانرز في الفوز على ملعبه بنتيجة 2-0، فيما انتهت مواجهة ملعب الدراجاو بالتعادل السلبي، وصعد الفريقان سويا إلى الدور التالي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني.

وتواجه أرسنال وبورتو مرة أخرى في دور المجموعات موسم 2008 - 2009، وحقق أرسنال الفوز على ملعبه 4-0، وتعادلا في البرتغال سلبيا.

والتقى الفريقان في دور الـ16 بدوري الأبطال موسم 2009 - 2010، حقق بورتو أول فوز على الجانرز في ملعب الدراجاو بنتيجة 2-1، قبل أن يكتسح أرسنال بورتو إيابا في لندن بخماسية نظيفة.