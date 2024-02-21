تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمين يعود لقيادة نابولي.. وليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة

عاد فيكتور أوسيمين لقيادة هجوم نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة برشلونة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

في المقابل يقود أندريس كريستنسين خط وسط برشلونة، ويبدأ روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

وجاء تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت

الدفاع: ماتياس أوليفيرا - جوان جيسوس - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

الوسط: ينس كاجوسته - ستانيسلاف لوبوتكا - زامبو أنجيسا

الهجوم: خيفيتشيا كفاراستيخيليا - فيكتور أوسيمين - ماتيو بوليتانو

فيما جاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالدو أراوخو - إينيجو مارتينيز - جول كوندي

الوسط: فرينيكي دي يونج - أندريس كريستنسين - إلكاي جوندوجان

الهجوم: بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - لامين جمال

يذكر أن المواجهة الأخيرة بين الفريقين جاءت في الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي وانتهت بتأهل برشلونة بالفوز بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.