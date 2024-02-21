قبل انطلاق موسم 2024.. كيف أصبح تأثير ميسي على الدوري الأمريكي

في الثالثة من فجر الخميس الموافق 22 فبراير سينطلق موسم 2024 من الدوري الأمريكي، ولا توجد بداية أفضل من مشاهدة إنتر ميامي مع ليونيل ميسي في مواجهة ريال سولت لايك للمباراة الافتتاحية.

ورغم أن بداية الموسم الأمريكي تشهد إضرابا من الحكام بسبب عدم زيادة رواتبهم، ما أدى لتعيين حكم أدار من قبل مباريات في الدرجة الثانية الأمريكية لمباراة الافتتاح، إلا أن تأثير ميسي منذ انضمامه في يوليو 2023 لا زال جليا ويتضح مع الوقت بشكل أكبر.

فمنذ وصول ميسي في يوليو الماضي زادت أعداد مبيعات التذاكر لفريقه إنتر ميامي أو حتى منافسيه.

كاميلو دورانا نائب الرئيس التنفيذي لشراكات Apple في الدوري الأمريكي صرّح لموقع "سبورتيكو" قائلا: "سعداء بوجود ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ باختياره مواصلة مسيرته في الدوري الأمريكي".

وأضاف "بينما نركز بالتأكيد على الفرص التي تأتي مع ميسي، فإننا نركز أيضا على التأكد من أن المشجعين الجدد يقعون في حب الأندية واللاعبين والمجتمعات الرائعة التي تجعل الدوري الأمريكي على ما هو عليه الآن".

مبيعات تذاكر إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكام أصبحت مباعة بالكامل في جميع المباريات بالحد الأقصى والمُقدر بـ 21 ألف مشجع في ملعب الفريق أو خارجه سواء شارك ميسي أو لم يلعب.

في الموسم الماضي وخلال مواجهة شيكاغو فاير في الرابع من أكتوبر حقق الأخير رقما قياسيا من العوائد للفريق المستضيف بمبيعات تجاوزت 9.5 مليون دولار أمريكي من التذاكر بحضور ما يزيد عن 62 ألف مشجع رغم أن متوسط الحضور للفريق كان 14 ألف فقط للمباراة في ملعب سولدير فيلد.

ورغم غياب ميسي عن اللقاء بسبب الإصابة فإن نادي شيكاغو فاير قدم عروضا لحاملي التذاكر الموسمية وباع ما يقارب ثلث الأجنحة في الملعب الخاصة بالمشجعين لعام 2024. الفريق استفاد لما هو أبعد من المباراة بالموسم التالي.

تأثير ميسي على موسم 2024 ظهر مبكرا، بعدما أعلن إنتر ميامي في شهر نوفمبر 2023 بيع كامل التذاكر الموسمية لموسم 2024 أي قبل 3 أشهر من انطلاق الموسم الجاري.

كما عمل النادي على زيادة أعداد المقاعد بين الموسمين بزيادة ألف مقعد، لتصل إلى 21550 مقعد في ملعب تشيس معقل إنتر ميامي.

على مستوى الدوري ككل، في موسم 2024 زادت أعداد بيع التذاكر بنسبة 15% عن موسم 2023، مع ارتفاع إيرادات التذاكر الموسمية بنسبة 25% بحسب الدوري الأمريكي.

وبحسب منصة StubHub فأن المبيعات زادت سبع مرات مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع مبيعات كل فريق عن الموسم الماضي، مدفوعا في الغالب بميسي.

وحتى الآن ستكون مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس جالاكسي في ملعب ديجنتي هيلث سبورتس بارك يوم 26 فبراير الجاري هي المباراة الأكثر مبيعا لهذا الموسم حتى الآن، وفقا لـ StubHub.

إكسافير أسينسي رئيس الأعمال في إنتر ميامي صرّح لـ "سبورتيكو" قائلا: "نادي كانساس سيتي نقل مباراته ضدنا إلى ملعب أرو هيد الذي يتسع لـ 76 ألف مشجع ويستضيف مباريات كرة القدم الأمريكية، وبإمكانك رؤية فرق مثل نيويورك سيتي وريد بول تدور حملاتها حول ليونيل ميسي".

ملعب كانساس سيتي الأساسي هو تشيلدرنز ميرسي بارك يتسع في الأساس لـ 18 ألف مشجع، لتدرك حجم الفارق بين الملعبين والإيرادات المتوقعة في ظل وجود ميسي.

وأكمل أسينسي "هذا جيد للدوري، ليس فقط ميامي من يستفيد من ذلك، باقي الفرق تستفيد، أنا متأكد أن لوس أنجلوس سعداء للغاية بأننا سنواجههم يوم الأحد"، سيلتقي الفريقان بالجولة الثانية على ملعب أنجلوس.

* صورة توضح ارتفاع القيمة التسويقية للعلامات التجارية لأندية الدوري الأمريكي منذ 2021 والزيادة الصاروخية لإنتر ميامي - من موقع سبورتيكو.

وفقا لأحدث تقييمات الموقع فتبلغ قيمة إنتر ميامي 1.02 مليار دولار حاليا بزيادة 74٪ منذ عام 2022.

مبيعات الدوري الأمريكي أيضا زدات منذ قدوم بطل العالم خاصة لمتحدثي اللغة الإسبانية.

المباراة الأولى لليونيل ميسي مع إنتر ميامي والتي جاءت في كأس الدوري -مسابقة سنوية بين فرق الدوري المكسيكي والأمريكي- كانت ضد كروز أزول المكسيكي عرفت أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق في خدمة MLS Season Pass من شركة آبل.

وبحسب شبكة Univision فإن المباراة جذبت 1.75 مليون مشاهد.

رابطة الدوري الأمريكي كشفت أن عدد المشتركين في خدمة MLS Season Pass من شركة آبل زاد الضعف منذ وصول ميسي.

كما أن نسبة المشاهدة باللغة الإسبانية لمباريات ميسي زادت لـ 50% على نفس المنصة.

وأوضحت الرابطة أن مباراة ميسي الأولى الودية ضد السلفادور في الفترة التحضيرية لموسم 2024 حققت أكبر عدد من الزيارات في تاريخ موقع البطولة الرسمي MLSSoccer.com، وبلغت نسبة المشاهدة على الموقع باللغة الإسبانية 49% عبر موقع MLSes.com.

الطفرة الإسبانية جعلت الدوري الأمريكي يطلق برنامجا خاصا باللغة الإسبانية لبرنامجه الرئيسي MLS 360 مع المذيع توني تشيرشي ولاعبي كرة القدم السابقين ميجيل جالاردو وجيوفاني سافاريزي.

وبالنسبة لمبيعات موقع الدوري الأمريكي MLSstore.com فمنذ إطلاقه في 2015 يعد قميص ليونيل ميسي الأكثر مبيعا عبر تاريخه.

بحسب التقارير أيضا فإن قيمة رعاية قميص إنتر ميامي تضاعفت في 2024 من 27 مليون دولار عن الموسم الماضي، رغم أن النادي لم يعلن عن القيم المالية بعد.

وهو ما جعل أسينسي يصّرح قائلا: "أستطيع أن أخبرك أنه إلى جانب صفقات برشلونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبعض الصفقات الأخرى، فإن صفقاتنا التالية ستكون كذلك من حيث القيمة".

أسينسي أوضح أيضا لموقع sportsbusinessjournal إن الإيرادات المتوقعة للنادي في 2024 ستصل إلى 200 مليون دولار بعدما كانت 125 مليون دولار الموسم الماضي.

وأخيرا ارتفعت إيرادات الدوري الأمريكي بنسبة 17% وارتفعت إيرادات رعاية قمصان الفرق بنسبة 15% منذ العام الماضي.

كما ارتفعت مبيعات موقع MLSstore.com بنسبة 44%عن العام الماضي، وارتفعت حركة التصفح على الموقع بأكثر من 102% من العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

التأثير لا يقتصر على التذاكر والمباريات فقط بل أيضا القمصان، على مستوى الأطقم فحسب تقرير موقع "fastcompany" فإن مجلة Vogue أدرجت طقم الفريق الوردي كواحد من 15 قطعة أزياء حددت عام 2023.

خورخي ماس المالك المشارك للنادي من قبل قال لـ صحيفة ميامي هيرالد: "سيكون هناك دائما ما قبل ميسي، وما بعد ميسي، من الناحية التجارية كان هناك تأثير كبير على قاعدة إيرادات النادي وهذا هو العام الأول فقط".

سيكون هذا الموسم الأول الكامل لميسي وهناك أيضا موسم 2025 وستزداد الأرقام في النمو للجميع.

الدوري الأمريكي استفاد وسيستفيد من وجود ليونيل ميسي بشكل مفرط منذ قدومه وحتى موعد نهاية رحلته، وهو ما يعني أن انتقال ليونيل ميسي بمثابة لحظة فاصلة للدوري الأمريكي.

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هل تعتقد أن ميسي لا يستفيد؟

يقال وفقا لما هو متداول، أن عقد ميسي يبلغ 150 مليون دولار خلال موسمين ونصف، لكن الأمر أبعد من ذلك بضمانه الحصول على حصة مستقبليه في النادي وبالتالي سيكون له حصة من الأرباح وستتوارثه أجيال من بعده.

وأيضا حصوله على حصة من مبيعات Apple لمباريات الدوري الأمريكي، فكان تأثير ميسي فوريا على المنصة بوجود اشتراك تصل لأكثر من 110 ألف مشترك بنسبة زيادة 1690%.

كما زاد العدد من المسجلين أيضا لـ 65 ألف بعدما لعب مباراته الثانية وسجل ثنائية في أول 30 دقيقة.

أيضا شركة أديداس التي ترعى الدوري الأمريكي وليونيل ميسي، اتفقت على تقاسم الأرباح حيث سيحصل ميسي على أي زيادة في أرباح الشركة نظير مشاركته في الدوري الأمريكي.

وهو ما يعني أن أرباح ميسي ستصل لـ 1.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.