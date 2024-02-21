تعيين محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 19:23

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

قرر اتحاد كرة القدم تعيين محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد كرة القدم.

وكشف اتحاد الكرة في خبر مرسل للصحفيين تعيين محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين.

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل أسابيع تعيين علاء نبيل في منصب المدير الفني للاتحاد.

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مع تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر عقب رحيل روي فيتوريا.

وبعدها تم إعلان تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ومعه باقي الجهاز المعاون وعلى رأسه إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام.

وأكد اتحاد الكرة أن محمد يوسف لن يرحل عن الاتحاد ولكن سيتم تعيينه في منصب آخر.

وأعلن اتحاد كرة القدم قبل قليل قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي تم عقده اليوم الأربعاء بمقر الجبلاية.

وجاءت قرارات اجتماع اتحاد الكرة كالآتي:

1- اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن.

2- الموافقة على راتب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

3- مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة.

4- الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

5- الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر.

6- الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2008" وخوض مواجهتين وديتين في مصر.

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