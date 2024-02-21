راموس: لن أحتفل إذا سجلت هدفا أمام ريال مدريد في برنابيو ولكن

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 19:15

كتب : محمد مصطفى

سيرخيو راموس و فينيسيوس جونيور - إشبيلية ضد ريال مدريد

صرح سيرخيو راموس مدافع إشبيلية الإسباني، بأنه لن يحتفل في حالة تسجيله هدفا في شباك ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويلتقي ريال مدريد وإشبيلية في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال راموس في تصريحات لصحيفة ماركا قبل مواجهة ريال مدريد: "لدي احترام كبير للجماهير وريال مدريد بأكمله، وإذا سجلت فلن أحتفل، ولكن إذا كنت محظوظًا بما يكفي للقيام بذلك وكان هذا الهدف كافيًا لنا للفوز فسأكون سعيدًا".

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وأكمل راموس: "سأشعر بأنني في منزلي لأنني أمضيت سنوات هي الأهم في مسيرتي، ولدي ذكريات رائعة مع المشجعين وزملائي، ستكون لحظة عاطفية".

وعن فرص ريال مدريد في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، علق مدافع الميرينجي السابق: "ريال مدريد هو المرشح للفوز بكل شيء كل عام".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، فيما يحل إشبيلية في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

وتعادل إشبيلية أمام ريال مدريد إيجابيا بهدف لكل فريق في الدور الأول، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، والذي شهد مشاركة راموس وحصوله على بطاقة صفراء، فيما تعد مباراة الأحد هي مواجهة المدافع الإسباني المخضرم الأولى على سانتياجو برنابيو، ملعب فريقه السابق.

ورحل راموس في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان، قبل العودة إلى نادي بداياته إشبيلية.

وسبق أن واجه ريال مدريد فريق باريس سان جيرمان في دوري الأبطال موسم 2021 - 2022، ولكن غاب راموس، مدافع الفريق الباريسي وقتها، عن مواجهتي الذهاب والإياب بسبب الإصابة.

وعن مستقبله مع إشبيلية، علق راموس: "سأتخذ قراري بشأن الاستمرار وتجديد تعاقدي أو الرحيل في وقت لاحق، الآن أنا سعيد هنا ولا أفكر فيما سيحدث غدا، طالما أستيقظ كل يوم ولدي نفس الشغف والسعادة، فلماذا لا أستمر".

ولم يتوصل المدافع البالغ من العمر 37 عامًا، بعد إلى اتفاق مع إشبيلية لتمديد عقده.

وخاض راموس هذا الموسم 24 مباراة، سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 2131 دقيقة لعبها حتى الآن.

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