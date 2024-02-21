الزمالك: لم نطلب رفع اسم عبد الشافي والونش من قائمة الفريق بعد الإصابة

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك

شدد نادي الزمالك على عدم صحة التقارير المنتشرة في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى طلبه رفع اسم الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" بقطع في الرباط الصليبي.

محمود حمدي الونش

النادي : الزمالك

محمد عبد الشافي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي: "لا أساس من الصحة لما تردد بشأن إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة لطلب رفع اسم محمد عبد الشافي والونش ثنائي الفريق من قائمة الأبيض للموسم الحالي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "الونش أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا وبدأ المرحلة الأولى من التأهيل".

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وأكمل "في الوقت الحالي يتم الانتهاء من إجراءات سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة ليخضع لعملية الرباط الصليبي هناك.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في الجزائر على ملعب عنابة، وذلك بسبب عدم خوض فريق أبو سليم مبارياته في ليبيا.

الزمالك محمد عبد الشافي محمود الونش
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