استشهاد الحكم الفلسطيني محمد خطاب جراء القصف على غزة

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

الحكم الفلسطيني محمد خطاب

أعلن الاتحاد الفلسطيني كرة القدم استشهاد الحكم محمد خطاب جراء غارة إسرائيلية على وسط غزة.

وكشف الاتحاد الفلسطيني أن الحكم المساعد محمد خطاب استشهد بجانب جميع أفراد أسرته وهم والدته وزوجته وأطفاله الأربعة، بالإضافة إلى أفراد آخرين من عائلته.

ويعد محمد خطاب أحد الحكام الدوليين المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام عام 2020.

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وقال سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان نشره موقع الاتحاد: "أشعر بحزن عميق وصدمة عندما علمت بنبأ الوفاة الصادمة لمحمد خطاب وعائلته. نحن نقف متحدين مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الحداد على هذه الخسارة الكبيرة".

وأضاف البيان "تعكس تعازي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاعر الكئيبة التي يتشاركها مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء آسيا، وهم يندبون الوفاة المفاجئة لحكم محترم وعائلته، والضحايا الأبرياء للصراع المستمر".

وأتم تصريحاته "إن أفكار وصلوات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبقية مجتمع كرة القدم الآسيوي تتوجه إلى أحباء محمد خطاب والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأسرة كرة القدم الفلسطينية خلال فترة الحزن العصيبة هذه".

الاتحاد الفلسطيني الحكم الفلسطيني محمد خطاب
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