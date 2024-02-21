لمواصلة النتائج الإيجابية.. الإسماعيلي يقرر صرف مكافأة مواجهتي سيراميكا كليوباترا والزمالك

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 16:17

كتب : عمرو نبيل

احتفال نادر فرج بهدف الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي صرف مكافأة مباراتي سيراميكا كليوباترا والزمالك.

ويأتي قرار مجلس إدارة الإسماعيلي من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com "قررت إدارة النادي صرف مكافأة فوز الفريق على سيراميكا كليوباترا والتعادل أمام الزمالك".

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وأضاف "يأتي قرار مجلس الإدارة لمواصلة النتائج الإيجابية".

وحقق الإسماعيلي خمس نقاط في آخر ثلاث مواجهات خاضهم الفريق بمسابقة الدوري.

وتغلب الإسماعيلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 12.

بينما تعادل الدراويش أمام الزمالك سلبيا بدون أهداف في مباراة الجولة 13 بالمسابقة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة في مباراته المقبلة بالجولة 14 والمقرر لها يوم 26 فبراير الجاري.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

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