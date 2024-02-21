اسكواش - نور الشربيني: الأولمبياد أهم أحلامي حاليا.. وهكذا تعاملت مع إصابة النهائي

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تحلم نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في رياضة الاسكواش بالتتويج بميدالية أولمبية.

وتم إدراج منافسات الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية 2028 المقرر إقامتها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وسبق وأن حققت نور الشربيني لقب بطولة العالم سبع مرات، ويفصلها لقب وحيد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الماليزية نيكول دافيد صاحبة الثمانية ألقاب.

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وأجابت نور الشربيني على أسئلة متابعيها عبر صفحتها الرسمية بمقطع فيديو، وكل ما يلي من تصريحات المصنفة الأولى عالميا:

"الحمد لله على إدراج الاسكواش ضمن المنافسات الأولمبية في 2028، وأتمنى تواجدي وأن نحقق ميدالية لمصر".

"دعم من حولي أهم عوامل نجاحي في حياتي الرياضية سواء الأهل أو الأصدقاء".

"أحيانا يحدث بالفعل التعرض لمواقف سيئة قبل مباريات هامة ودائما ما نتعرض لتلك المواقف، ولكن الحل التركيز في الأهداف الخاصة بي والعمل على المباراة".

"أحلم بتحقيق المزيد في مسيرتي وحصد ألقاب لم أتوج بها من قبل والحفاظ على صدارة التصنيف وبالتأكيد حصد ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس".

"أسوأ شعور هو اللعب مصابا، وعندما واجهت نوران جوهر في النهائي كان هدف بالنسبة لي تحقيق اللقب لذلك لم استسلم للإصابة أو انسحب، ونجحت في التعامل مع الإصابة والحمد لله أنها لم تتفاقم وكل تفكيري كان داخل المباراة خاصة أنني أواجه لاعبة كبيرة مثل نوران، كان موقف صعب لكن حاول التركيز قدر الإمكان على اللعب بشكل جيد".

"نجاحي في الرياضة توفيق من الله وسعيدة جدا بذلك، وبالطبع التعليم أمر هام جدا لكن لا أعتقد أن مكان التعليم أو الدراسة يمثل الفارق في الرياضة، والحمد لله انتهيت من دراسة الإعلام والتوازن بين الأمرين رائع".

"أتدرب ستة أيام في الأسبوع لمدة 4 ساعات يوميا تقريبا".

"لدينا العديد من البطولات في مصر وهناك الجونة منذ 10 سنوات وأيضا بطولة بلاك بول، وهذا يدعم الأمر بالنسبة لنا كرياضيين في اللعبة ويمثل الفارق".

"لا يوجد سبب محدد لإتقان لاعبي الاسكواش اللغة الإنجليزية، ولا يوجد اشتراط من الاتحاد الدولي لكنها فقط اللغة الأولى للتعامل بين الجنسيات المختلفة".

اسكواش نور الشربيني بطولة العالم للاسكواش
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