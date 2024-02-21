أتليتكو مدريد يوضح إصابة جريزمان

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 15:29

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

أوضح نادي أتليتكو مدريد يوم الأربعاء تفاصيل إصابة لاعبه أنطوان جريزمان.

وأصيب جريزمان في لقاء أتليتكو مدريد ضد إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان: "يعاني أنطوان جريزمان من التواء متوسط ​​في الكاحل".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ومن المرجح غياب جريزمان عن مباراة ألميريا ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، تحسبا لمواجهة أتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس التالي.

وحقق إنتر ميلان فوزا هاما على منافسه أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

ولعبت المباراة على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل الفريق الإيطالي.

وسجل هدف الأفاعي الوحيد ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79.

وأهدر إنتر العديد من الفرص في اللقاء خاصة من جانب أرناوتوفيتش ولاوتارو مارتينيز.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل على ملعب ميتروبوليتانو.

أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان
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