إكرامي ورمضان في قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز ضد زد

شهدت قائمة بيراميدز ضم الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي استعدادا لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة لوممباشي الكونغولية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي تضم 24 لاعبا.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى لوممباشي على متن طائرة خاصة.

وأدى الفريق تدريبا أخيرا بملعب الدفاع الجوي قبل السفر، على أن يخوض تدريبين في الكونغو على ملعب المباراة.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا مازيمبي
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