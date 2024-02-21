الزمالك يعلن تفاصيل إصابة إبراهيما نداي

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 13:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

إبراهيما نداي - الزمالك - سوار

أعلن نادي الزمالك إصابة السنغالي إبراهيما نداي خلال مواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

إبراهيما نداي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة إبراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة.

وخرج نداي اضطراريا في الدقيقة 54 بمواجهة الزمالك بسبب الإصابة، وشارك مصطفى الزناري بدلا منه.

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وأوضح محمد أسامة أن إبراهيما نداي بدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الحالية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز نداي للمشاركة في التدريبات الجماعية بأقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على أبو سليم يوم 25 فبراير الجاري بمدينة عنابة الجزائرية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة بالكونفدرالية برصيد 10 نقاط.

وحسم الأبيض تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك إبراهيما نداي إصابة نداي
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