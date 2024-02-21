الزمالك يعلن تفاصيل إصابة إبراهيما نداي

كرة يد - الأهلي والزمالك يبتعدان بالانتصار.. والجزيرة يواصل عروضه القوية

عقب مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك.. نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية