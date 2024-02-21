سكاي: بايرن استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو المرشح الأبرز لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونيخ نهاية الموسم.

وأعلن بايرن ميونيخ صباح الأربعاء انفصاله عن مدربه توماس توخيل، ولكن في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن بايرن وضع تشابي ألونسو على رأس قائمة المدربين المرشحين لخلافة توخيل.

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وأكد أن نادي بايرن ميونيخ استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو.

لكن ألونسو يركز مع باير ليفركوزن في الوقت الحالي بنسبة 100%، ويخطط لتدريب بايرن الموسم المقبل بنسبة 100%، حسب التقرير.

وأشار تقرير سكاي إلى أن إدارة النادي الألماني تفضل التعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع باير ليفركوزن.

منذ فترة، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن هناك بندا في عقد المدرب الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم وفسخ عقده تلقائيا في حالة موافقته.

ولعب البالغ من العمر 42 عاما لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

يذكر أن تقارير إنجليزية عديدة ربطت ألونسو بخلافة يورجن كلوب في ليفربول بنهاية الموسم، بعدما أعلن الألماني نهاية حقبته مع الريدز في نهاية الموسم الجاري.

وقاد ألونسو ليفركوزن لمعادلة رقم قياسي يملكه بايرن ميونيخ بتحقيق سلسلة لا هزيمة امتدت إلى 32 مباراة في جميع البطولات، ويخص هذا الرقم الفرق الألمانية.

وفي حال عدم خسارة ليفركوزن في المباراة المقبلة ضد ماينز سيكسر رقم بايرن ميونيخ القياسي.

وحقق ليفركوزن تحت قيادة الإسباني الفوز في 28 مباراة وتعادل 4 مرات وسجل 95 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويقدم الفريق البافاري نتائج سيئة في الفترة الماضية فخسر من بوخوم في الجولة الماضية من الدوري الألماني 3-2.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة ويبتعد عن بايرن ميونيخ الوصيف بفارق 8 نقاط.

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