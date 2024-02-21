بايرن يعلن الانفصال عن توخيل.. ولكن ليس الآن

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ صباح الأربعاء قراره بالانفصال عن المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم.

القرار جاء بعد مناقشات داخلية بين الأطراف المعنية.

وقال توخيل في تصريحات لموقع ناديه: "اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم. وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وطاقمي التدريبي بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

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فيما قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "في محادثة مفتوحة وجيدة توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا في الصيف".

وأضاف "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في أليانز أرينا الممتلئ بالكامل".

وكان رئيس بايرن قد علق على موقف توخيل عقب تلقي الهزيمة الثالثة خلال أسبوع، وذلك أمام بوخوم في الدوري الألماني.

وقال دريسين عقب المباراة للصحفيين: "حقا أنا أشعر بالاشمئزاز، العقلية هزمت الجودة في مباراة بوخوم".

وأتم "لا نشعر بالسعادة على الإطلاق، ولكن بالتأكيد توماس توخيل سيستمر لقيادة الفريق للمباراة المقبلة".

للمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد السقوط أمام باير ليفركوزن في الدوري، ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا وثم بوخوم في الدوري.

وحدث ذلك لأول مرة منذ مايو 2015.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

توماس توخيل بايرن ميونيخ
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