كرة يد - الأهلي والزمالك يبتعدان بالانتصار.. والجزيرة يواصل عروضه القوية

اختتمت منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية المنافسة على لقب دوري الرجال لمحترفين كرة اليد.

وابتعد فريقا الأهلي والزمالك بالمركزين الأول والثاني على الترتيب بعد تحقيق الانتصار.

بينما واصل فريق الجزيرة عروضه القوية هذا الموسم وتغلب على طلائع الجيش.

وتقام المرحلة الثانية بمشاركة ثمانية فرق بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا، على أن يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية بنظام Best of 3 لتحديد حامل اللقب.

وجاءت نتائج الجولة السادسة كالآتي:

الأهلي يهزم البنك الأهلي بنتيجة 33-22

الزمالك يتفوق على هيليوبوليس بنتيجة 28-26

الجزيرة يهزم طلائع الجيش بنتيجة 31-26

سبورتنج يتغلب على سموحة بنتيجة 26-18

بينما الترتيب:

1- الأهلي 23 نقطة

2- الزمالك 20 نقطة

3- البنك الأهلي 14 نقطة

4- الجزيرة 14 نقطة

5- سبورتنج 12 نقطة

6- هيليوبوليس 10 نقاط

7- طلائع الجيش 5 نقاط

8- سموحة نقطتان

وتقام منافسات الجولة السابعة وختام الدور الأول مساء الجمعة المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق سبورتنج في تمام الرابعة عصرا، بينما يحل الزمالك ضيفا على الجزيرة في الثامنة مساء.

بينما يلعب البنك الأهلي أمام هيليوبوليس، وطلائع الجيش ضد سموحة.