مواعيد مباريات الأربعاء 21 فبراير 2024.. ليفربول بالدوري الإنجليزي وبرشلونة ضد نابولي

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق لوتون ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

ويقام اللقاء على ملعب أنفيلد في التاسعة والنصف مساء.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بـ 57 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

دوري أبطال أوروبا

يحل أرسنال ضيفا على بورتو في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما في نفس التوقيت يحل برشلونة ضيفا على نابولي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

يستضيف العين الإماراتي فريق ناساف كارشي في منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء عبر SSC Sport Extra 1.

ويستضيف النصر فريق الفيحاء في مواجهة سعودية خالصة بإياب ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport1.