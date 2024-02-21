مواعيد مباريات الأربعاء 21 فبراير 2024.. ليفربول بالدوري الإنجليزي وبرشلونة ضد نابولي

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 10:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل أبطال أوروبا - تغيير وحيد في إنتر.. ويورنتي في هجوم أتليتكو كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا تشكيل أبطال أوروبا - عودة مبابي لقيادة باريس سان جيرمان.. وثنائي في هجوم سوسيداد تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق لوتون ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

ويقام اللقاء على ملعب أنفيلد في التاسعة والنصف مساء.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بـ 57 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

دوري أبطال أوروبا

يحل أرسنال ضيفا على بورتو في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما في نفس التوقيت يحل برشلونة ضيفا على نابولي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

يستضيف العين الإماراتي فريق ناساف كارشي في منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء عبر SSC Sport Extra 1.

ويستضيف النصر فريق الفيحاء في مواجهة سعودية خالصة بإياب ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport1.

أرسنال برشلونة ليفربول الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ضربة قوية لـ ليفربول.. مدرب البرازيل يؤكد غياب أليسون عن توقف مارس الدولي أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو بهدف لاعبه السابق.. تعادل إيندهوفن ودورتموند بدوري الأبطال والحسم في ألمانيا سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز جريزمان: أرحب بـ مبابي في مدريد.. وسعيد بلعب الدربي ضده انتهت أبطال أوروبا - إنتر (1)-(0) أتليتكو انتهت - أبطال أوروبا - إيندهوفن (1)-(1) دورتموند انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي والزمالك يبتعدان بالانتصار.. والجزيرة يواصل عروضه القوية 28 دقيقة | كرة يد
مواعيد مباريات الأربعاء 21 فبراير 2024.. ليفربول بالدوري الإنجليزي وبرشلونة ضد نابولي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سوتشي الروسي قدم عرضا لاستعارة محمد حمدي من إنبي 9 ساعة | الكرة المصرية
ضربة قوية لـ ليفربول.. مدرب البرازيل يؤكد غياب أليسون عن توقف مارس الدولي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
سام مرسي يصنع ويقود فريقه لفوز قاتل للمنافسة على التأهل لبريميرليج 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
عضو اتحاد الكرة: حسام حسن في حالة جيدة.. وهذا سبب تعرضه لأزمة صحية 10 ساعة | منتخب مصر
أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو 10 ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف لاعبه السابق.. تعادل إيندهوفن ودورتموند بدوري الأبطال والحسم في ألمانيا 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات