خبر في الجول - سوتشي الروسي قدم عرضا لاستعارة محمد حمدي من إنبي

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 01:11

كتب : حامد وجدي

محمد حمدي لاعب إنبي

قدم نادي سوتشي الروسي عرضا لنادي إنبي لاستعارة لاعبه محمد حمدي في الفترة المقبلة.

محمد حمدي

النادي : إنبـي

إنبـي

وعلم FilGoal.com أن نادي سوتشي الروسي قدم عرضا رسميا لاستعارة محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر مقابل 100 ألف يورو حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل مليون و400 ألف يورو.

وأن إنبي عرض على النادي الروسي إعارة اللاعب مجانا بشرط ضمان مشاركة اللاعب في 40% على الأقل من المباريات المتبقية بعدد دقائق 25 للمباراة على الأقل.

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وينتظر إنبي رد النادي الروسي الذي يقوده روبيرتو مورينو مدرب إسبانيا السابق والذي يريد اللاعب بالاسم قبل غلق القيد يوم الخميس المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن نادي سوتشي قدم العرض لاستعارة اللاعب مقابل 50 ألف يورو، ومثلها بحسب نسبة مشاركته في المباريات وهي 70%.

لكن إنبي عرض إعارة اللاعب مجانا لأن إدارة النادي ترى أن مصلحة اللاعب أن يلعب دون أي ضغوط خاصة وأن الموسم في روسيا سينتهي بعد 3 شهور ولن يشارك بشكل كبير.

وطلب إنبي 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا أو إعارته أو حتى مشاركته في كأس العالم مع منتخب مصر.

محمد حمدي البالغ من العمر 20 عاما ظهر بمستوى مميز مع إنبي في الفترة الماضية وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

ولعب الموسم الحالي مع إنبي 12 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدف وصنع آخر.

كما انضم من قبل لمنتخب مصر الأول لكنه لم يشارك معه في أي مباراة دولية.

ويعتبر محمد حمدي أحد لاعبي منتخب مصر الأولمبي في الوقت الحالي.

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