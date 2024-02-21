ضربة قوية لـ ليفربول.. مدرب البرازيل يؤكد غياب أليسون عن توقف مارس الدولي

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

شدد دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل استبعاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في فترة التوقف الدولي القادمة.

وقال دوريفال لقناة تي إن تي: "أليسون سيغيب عن قائمة المنتخب في فترة التوقف المقبلة للإصابة".

وستبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة من 18 حتى 26 مارس المقبل.

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وبالتالي حسب دوريفال فلن يعود الحارس البالغ من العمر 31 عاما قبل 26 مارس المقبل.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" تعرض أليسون للإصابة في تدريبات فريقه.

ولم يتمكن حارس روما السابق من المشاركة في مباراة فريقه الماضية ضد برينتفورد.

وفاز ليفربول على منافسه برينتفورد 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وعلق يورجن كلوب المدير الفني للفريق على الخماسي المصاب إذ قال في مؤتمر صحفي: ""أليسون بيكر وديوجو جوتا وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي غير متاحين ضد لوتون تاون".

وأوضح "أليسون يعاني من إصابة عضلية، لست متأكدًا من طول المدة. فيما يعاني ديوجو جوتا بسبب إصابة في الركبة".

وأردف المدرب الألماني "سيبتعد جوتا لأكثر من شهر. لا أستطيع تحديد إطار زمني حتى لو أردت ذلك".

وأكمل "كورتيس جونز لديه مشكلة في الأربطة. ترينت وسوبوسلاي في طريقهما للعودة، لم يشاركا في التدريبات الجماعية منذ فترة، ولذلك لا يمكنهما المشاركة أمام لوتون".

وتابع "بالنسبة للآخرين، نعتقد أننا سنتعامل مع الأمر يوما بعد يوم. خاصة مشاكل العضلات، سنرى. عندما نكشف عن تشكيل المباراة ستعلمون من استطاع اللحاق بالمباراة ومن لم يستطع".

وأتم "علينا التعامل مع أزمة الإصابات، ليس لدينا أي أعذار. هناك 5000 طريقة للفوز، علينا فقط العثور على طريقة واحدة نحقق بها الفوز أمام لوتون".

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب البرازيل أليسون بيكر
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