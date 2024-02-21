أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو

حقق إنتر ميلان فوزا هاما على منافسه أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولعبت المباراة على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل الفريق الإيطالي.

وسجل هدف الأفاعي الوحيد ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79.

وأهدر إنتر العديد من الفرص في اللقاء خاصة من جانب أرناوتوفيتش ولاوتارو مارتينيز.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

التشكيل

دوري أبطال أوروبا - مارتينيز وتورام في هجوم الإنتر وجريزمان وماركوس يورنتي في هجوم أتليتكو مدريد 🥅 تشكيل إنتر 🆚 أتليتكو مدريد pic.twitter.com/U30gdQVKGB — FilGoal (@FilGoal) February 20, 2024

بدأ سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر بتغيير واحد فقط عن مباراة ساليرنيتانا وهو البدء بماتيو دارميان بدلا من دينزل دومفريس.

أما على الجانب الآخر لعب دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بماركوس يورنتي كمهاجم.

بداية إهدار الانفرادات

أهدر لاوتارو انفرادا تاما بالمرمى بعد تسديدة ارتطمت بقدم مدافع أتليتكو مدريد في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 49 جاء دور أرناوتوفيتش ليهدر انفراد بعد عرضية وضعته أمام الحارس وحيدا إذ سدد الكرة أعلى المرمى كثيرا.

وكرر أرناوتوفيتش الأمر ذاته بإهداره رأسية في الدقيقة 51.

رد فعل أتليتكو

ظهر رد فعل أتليتكو مدريد في الدقيقة 55 إذ توغل صامويل لينو من الجهة اليسرى لكن سدد كرة ضعيفة خارج المرمى.

وأنقذ ستيفان دي فراي انفرادا لماركوس يورنتي في الدقيقة 56 بقطع الكرة من أمامه.

عودة أرناوتوفيتش

عاد أرناوتوفيتش ليهدر مرة ثانية انفرادا تاما بالمرمى بعدما وضعته تمريرة لاوتارو في موقف 1 على 1 لكن سدد الكرة قوية أعلى المرمى في الدقيقة 62.

أصلح ما أفسده

أصلح أرناوتوفيتش ما أفسده وأهدره من قبل في الدقيقة 78 بعدما انفرد لاوتارو بالمرمى وسدد الكرة تصدى لها يان أوبلاك وارتدت إلى أرناوتوفيتش ليضعها في المرمى مسجلا الهدف الوحيد.

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وتمكن النيراتزوري من الحفاظ على ما تبقى من المباراة وحاول أن يخطف الهدف الثاني من الاعتماد على المرتدات السريعة مستغلا اندفاع أتليتكو.

ولم يستطع الروخيبلانكوس من إحراز هدف التعادل أو تهديد مرمى إنتر، ولم يتمكن الأفاعي من مضاعفة النتيجة لتنتهي بهدف دون رد.