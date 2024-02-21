بهدف لاعبه السابق.. تعادل إيندهوفن ودورتموند بدوري الأبطال والحسم في ألمانيا

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة إيندهوفن الهولندي، وبوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمقررة على ملعب فيليبس.

تقدم الضيوف في الدقيقة 24، بعد تسديدة قوية من دونيل مالين، لتسكن كرته شباك إيندهوفن، ويرفض الاحتفال بالهدف.

مالين كان لاعبا في صفوف إيندهوفن قبل أن ينتقل لدورتموند في صيف 2021، وقدرت صفقة انتقاله بـ30 مليون يورو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف نظيف على حساب أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تسبب ماتس هوميلز مدافع دورتموند في ضربة جزاء ضد فريقه بعد عرقلته لـتيلمان لاعب إيندهوفن، سددها القائد لوك دي يونج مسجلا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

وتأهل إيندهوفن لدور الـ16 بعد حلوله وصيفا بالمجموعة الثانية خلف أرسنال برصيد 9 نقاط، فيما تأهل دورتموند بعد تصدره للمجموعة السادسة النارية برصيد 11 نقطة، متفوقا على باريس سان جيرمان، واي سي ميلان، ونيوكاسل يونايتد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 13 مارس.