انتهت أبطال أوروبا - إنتر (1)-(0) أتليتكو

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في اللقاء الذي يجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تابع من هنا

----------------

أخبار متعلقة:
على رأسهم مروان وكهربا.. في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي ضد ميدياما تشكيل أبطال أوروبا - تغيير وحيد في إنتر.. ويورنتي في هجوم أتليتكو بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو تشافي: إعلان رحيلي صنع رد فعل جيد.. وهذا هو هدفنا الرئيسي في البطولة

انتهت

ق 78: جوووووووول أرناوتوفيتش بعد تصدي أوبلاك لانفراد لاوتارو وارتدت له ليضعها في المرمى.

ق 77: أوبلاك ينقذ مرماه من رأسية لاوتارو.

ق 62: أرناوتوفيتش يهدر مرة أخرى انفرادا تاما بالمرمى إذ سدد الكرة أعلى المرمى.

ق 56: دي فراي ينقذ إنتر من انفراد لماركوس يورنتي.

ق 55: صامويل لينو وتسديدة ضعيفة بعد انطلاقة من الناحية اليسرى.

ق 51: أرناوتوفيتش يهدر رأسية.

ق 49: ماركو أرناوتوفيتش يهدر انفرادا بعد عرضية وضعته أمام الحارس وحيدا إذ سدد الكرة أعلى المرمى كثيرا.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 38: لاوتارو يهدر انفرادا تاما بالمرمى وارتطمت تسديدته بقدم مدافع أتليتكو.

ق 36: تسديدة بالرأس من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر لكن أمسكها أوبلاك بسهولة.

ق 12: تسديدة مقوسة خطيرة جدا من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد ولم يتحرك لها يان سومر حارس مرمى إنتر.

بداية المباراة

أتليتكو مدريد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا لاوتارو مارتينيز
نرشح لكم
أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو بهدف لاعبه السابق.. تعادل إيندهوفن ودورتموند بدوري الأبطال والحسم في ألمانيا سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز جريزمان: أرحب بـ مبابي في مدريد.. وسعيد بلعب الدربي ضده انتهت - أبطال أوروبا - إيندهوفن (1)-(1) دورتموند انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي تشكيل أبطال أوروبا - تغيير وحيد في إنتر.. ويورنتي في هجوم أتليتكو تشافي: إعلان رحيلي صنع رد فعل جيد.. وهذا هو هدفنا الرئيسي في البطولة
أخر الأخبار
عضو اتحاد الكرة: حسام حسن في حالة جيدة.. وهذا سبب تعرضه لأزمة صحية 28 دقيقة | منتخب مصر
أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف لاعبه السابق.. تعادل إيندهوفن ودورتموند بدوري الأبطال والحسم في ألمانيا 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد استيفاء الشروط.. يونايتد يعلن بيع 27.7 % من أسهم النادي لملياردير بريطاني 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز ساعة | الدوري الإنجليزي
جريزمان: أرحب بـ مبابي في مدريد.. وسعيد بلعب الدربي ضده 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت أبطال أوروبا - إنتر (1)-(0) أتليتكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت - أبطال أوروبا - إيندهوفن (1)-(1) دورتموند 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات