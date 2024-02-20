انتهت أبطال أوروبا - إنتر (1)-(0) أتليتكو
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في اللقاء الذي يجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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انتهت
ق 78: جوووووووول أرناوتوفيتش بعد تصدي أوبلاك لانفراد لاوتارو وارتدت له ليضعها في المرمى.
ق 77: أوبلاك ينقذ مرماه من رأسية لاوتارو.
ق 62: أرناوتوفيتش يهدر مرة أخرى انفرادا تاما بالمرمى إذ سدد الكرة أعلى المرمى.
ق 56: دي فراي ينقذ إنتر من انفراد لماركوس يورنتي.
ق 55: صامويل لينو وتسديدة ضعيفة بعد انطلاقة من الناحية اليسرى.
ق 51: أرناوتوفيتش يهدر رأسية.
ق 49: ماركو أرناوتوفيتش يهدر انفرادا بعد عرضية وضعته أمام الحارس وحيدا إذ سدد الكرة أعلى المرمى كثيرا.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 38: لاوتارو يهدر انفرادا تاما بالمرمى وارتطمت تسديدته بقدم مدافع أتليتكو.
ق 36: تسديدة بالرأس من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر لكن أمسكها أوبلاك بسهولة.
ق 12: تسديدة مقوسة خطيرة جدا من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد ولم يتحرك لها يان سومر حارس مرمى إنتر.
بداية المباراة