على رأسهم مروان وكهربا.. في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي ضد ميدياما

يدخل الأهلي مباراة ميدياما الغاني بقائمة بها العديد من الإصابات قبل السفر إلى غانا.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ويسافر الأهلي غدا الأربعاء إلى غانا لمواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتصل قائمة غيابات الأهلي ضد ميدياما إلى 10 لاعبين لأسباب مختلفة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغاياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لحصوله على إنذار ثاني أمام شباب بلوزداد في المباراة السابقة.

ويغيب عن الأهلي في المباراة كل من:

محمد الشناوي – خالد عبد الفتاح – عمر كمال – محمود كهربا – أحمد عبد القادر – مروان عطية – أليو ديانج – محمد الضاوي – محمود الزنفلي – أحمد نبيل "كوكا".

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني.

محمد الشناوي – إصابة

خالد عبد الفتاح – إصابة

عمر كمال – عدم قيد في القائمة الإفريقية

محمود كهربا – إذن من الجهاز الفني

أحمد عبد القادر – استبعاد فني

مروان عطية – إيقاف

أليو ديانج – إصابة

محمد الضاوي – إصابة

محمود الزنفلي – عدم قيد في القائمة الإفريقية

أحمد نبيل "كوكا" – إصابة

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.