على رأسهم مروان وكهربا.. في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي ضد ميدياما

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مروان عطية

يدخل الأهلي مباراة ميدياما الغاني بقائمة بها العديد من الإصابات قبل السفر إلى غانا.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

ويسافر الأهلي غدا الأربعاء إلى غانا لمواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتصل قائمة غيابات الأهلي ضد ميدياما إلى 10 لاعبين لأسباب مختلفة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني.. ظهور أبو علي وغياب كهربا في الجول يكشف سيناريو الأهلي للاستثمار في أحد أندية الدرجة الثانية بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى غانا.. واستمرار البرنامج التأهيلي لثلاثي الفريق

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغاياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لحصوله على إنذار ثاني أمام شباب بلوزداد في المباراة السابقة.

ويغيب عن الأهلي في المباراة كل من:

محمد الشناوي – خالد عبد الفتاح – عمر كمال – محمود كهربا – أحمد عبد القادر – مروان عطية – أليو ديانج – محمد الضاوي – محمود الزنفلي – أحمد نبيل "كوكا".

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني.

محمد الشناوي – إصابة

خالد عبد الفتاح – إصابة

عمر كمال – عدم قيد في القائمة الإفريقية

محمود كهربا – إذن من الجهاز الفني

أحمد عبد القادر – استبعاد فني

مروان عطية – إيقاف

أليو ديانج – إصابة

محمد الضاوي – إصابة

محمود الزنفلي – عدم قيد في القائمة الإفريقية

أحمد نبيل "كوكا" – إصابة

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا كهربا ميدياما
نرشح لكم
بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو المصري يحقق فوزه الأكبر بالموسم ويقتحم المربع الذهبي بثلاثية أمام البلدية في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني.. ظهور أبو علي وغياب كهربا الإسماعيلي: نرفض خروج الجماهير عن النص.. وقرار زيادة الجماهير تاريخي انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) فاركو انتهت الدوري المصري - المصري (3)-(0) بلدية المحلة علاء عبد العال يعلن تفعيل بند شراء نجم الجونة التشكيل - عبد الله جمعة على دكة البلدية.. ومحمود حمادة يقود وسط المصري
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - إنتر (0)-(0) أتليتكو.. بداية المباراة 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - إيندهوفن (0)-(0) دورتموند.. بداية المباراة 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
على رأسهم مروان وكهربا.. في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي ضد ميدياما 30 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد.. انفراد ضائع 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال أوروبا - تغيير وحيد في إنتر.. ويورنتي في هجوم أتليتكو 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو 53 دقيقة | الدوري المصري
تشافي: إعلان رحيلي صنع رد فعل جيد.. وهذا هو هدفنا الرئيسي في البطولة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يحقق فوزه الأكبر بالموسم ويقتحم المربع الذهبي بثلاثية أمام البلدية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة