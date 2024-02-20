تشكيل أبطال أوروبا - تغيير وحيد في إنتر.. ويورنتي في هجوم أتليتكو

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

ماركوس يورنتي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه ضد منافسه أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعاد ماتيو دارميان للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن مباراة ساليرنيتانا الماضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ستيفان دي فراي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

بينما على الجانب الآخر أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد تشكيل فريقه.

ويتواجد ماركوس يورنتي في هجوم الفريق في مفاجأة من قبل المدير الفني الأرجنتيني.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو – أكسيل فيتسل – خوسيه ماريا خيمينيز

خط الوسط: ناويل مولينا – رودريجو دي بول – كوكي – ساؤول نيجيز – صامويل لينو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ماركوس يورنتي

إنتر ميلان أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا لاوتارو مارتينيز
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