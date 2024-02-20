بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

الداخلية وفاركو

تعادل الداخلية مع منافسه فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل وليد علي فرج هدف فاركو، بينما أحرز ألان تشامبادي هدف الداخلية.

وعاد رامي صبري لاعب فاركو للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد الإصابة بقطع بالرباط الصليبي منذ 313 يوما إذ أصيب في مباراة الأهلي يوم 14 أبريل الماضي.

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ويعتبر هذه هي المباراة الأولى لأحمد خطاب المدير الفني الجديد لفاركو.

ولم تتواجد العديد من الفرص في المباراة على مرمى الفريقين.

وكانت أخطر الفرص من جانب مصطفى فوزي لاعب الداخلية لكن الكرة بعدت المرمى في الدقيقة 22.

وسجل وليد علي فرج هدف فاركو الأول في الدقيقة 44 بعد توغله من الجهة اليمنى ومراوغته لمدافع الداخلية قم سدد الكرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وتعادل تشامبادي للداخلية بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

ووصل الداخلية للنقطة الثامنة في المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر ارتقى فاركو إلى النقطة السادسة متذيلا جدول الترتيب.

الداخلية الدوري المصري فاركو وليد علي فرج
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