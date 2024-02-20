بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو

تعادل الداخلية مع منافسه فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل وليد علي فرج هدف فاركو، بينما أحرز ألان تشامبادي هدف الداخلية.

وعاد رامي صبري لاعب فاركو للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد الإصابة بقطع بالرباط الصليبي منذ 313 يوما إذ أصيب في مباراة الأهلي يوم 14 أبريل الماضي.

ويعتبر هذه هي المباراة الأولى لأحمد خطاب المدير الفني الجديد لفاركو.

ولم تتواجد العديد من الفرص في المباراة على مرمى الفريقين.

وكانت أخطر الفرص من جانب مصطفى فوزي لاعب الداخلية لكن الكرة بعدت المرمى في الدقيقة 22.

وسجل وليد علي فرج هدف فاركو الأول في الدقيقة 44 بعد توغله من الجهة اليمنى ومراوغته لمدافع الداخلية قم سدد الكرة أرضية قوية سكنت الشباك.

جوووووووووول💥.. هدف بمهارة فردية لوليد فرج لاعب فاركو بيسجل هدف كوبري في حارس مرمى الداخلية لتصبح النتيجة 1-0 لنادي فاركو على حساب الداخلية💣#ONTime_Sports pic.twitter.com/ncLKg6spLS — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 20, 2024

وتعادل تشامبادي للداخلية بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

جوووووول💥.. صاروووخ أرض جو من قدم الأوغاندي ألان كيمبادي لاعب الداخلية يمزق بها شباك مرمى فاركو ليسجل التعادل لتصبح النتيجة 1-1 بين فاركو والداخلية💣#ONTime_Sports pic.twitter.com/S8SFxe6DFU — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 20, 2024

ووصل الداخلية للنقطة الثامنة في المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر ارتقى فاركو إلى النقطة السادسة متذيلا جدول الترتيب.