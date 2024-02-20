المصري يحقق فوزه الأكبر بالموسم ويقتحم المربع الذهبي بثلاثية أمام البلدية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 20:59

كتب : محمد مصطفى

المصري وبلدية المحلة

حقق النادي المصري فوزًا كبيرًا على حساب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

أحرز ثلاثية المصري سمير فكري في الدقيقة 14 مستغلا خطأ بلدية المحلة في إبعاد الكرة، قبل أن يضيف عمرو السعداوي الهدف الثاني في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في ثاني محاولة له على المرمى بعدما ارتطمت كرته الأولى على المرمى في القائم بالدقيقة 13 من بداية المباراة.

وساهم البديلان فخر الدين بن يوسف وأحمد عيد في الهدف الثالث من اللمسة الأولى بعد نزولهما بدقيقة.

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انطلق أحمد عيد في الدقيقة 88 ومرر كرة عرضية سددها فخر الدين بن يوسف في الشباك مسجلاً الهدف الثالث للمصري.

وتعد تلك النتيجة الأكبر للمصري هذا الموسم بالدوري.

وبتلك النتيجة رفع المصري رصيده لـ20 نقطة في المركز الرابع من 11 مباراة، ليرتقي 3 مراكز دفعة واحدة بعد تخطي الاتحاد وطلائع الجيش وسموحة، فيما بقي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، من 11 مباراة.

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