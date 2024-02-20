في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني.. ظهور أبو علي وغياب كهربا

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 20:44

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي

ظهر وسام أبو علي لأول مرة في قائمة الأهلي منذ انضمامه لصفوف الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في مواجهة ميدياما الغاني.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويسافر الأهلي غدا الأربعاء إلى غانا لمواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويكشف FilGoal.com قائمة الأهلي للمباراة.

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وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغاياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لحصوله على إنذار ثاني أمام شباب بلوزداد في المباراة السابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الأهلي ميدياما دوري أبطال إفريقيا
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