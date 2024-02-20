الإسماعيلي: نرفض خروج الجماهير عن النص.. وقرار زيادة الجماهير تاريخي

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 20:43

كتب : محمد مصطفى

أحمد عادل عبد المنعم - الإسماعيلي ضد الزمالك

رفض النادي الإسماعيلي، خروج الجماهير عن النص أيا كان انتماءها، وخاصة الأندية الشعبية الجماهيرية.

وقدم الإسماعيلي في بيان رسمي، الشكر لرابطة الأندية المحترفة، وكافة الجهات والأجهزة المعنية، بعد القرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير.

وشدد بيان الإسماعيلي على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار في صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من الملاعب.

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كما ثمّن الإسماعيلي، زيارة مجلس الزمالك والتي تعمق الروابط التاريخية بين الناديين، وذلك على هامش مواجهة الفريقين في الدوري.

وتعادل الإسماعيلي والزمالك سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين، على ستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

الإسماعيلي الزمالك الدوري
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