انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) فاركو

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد - الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد فاركو في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز الـ17 في جدول الترتيب بـ7 نقاط، بينما يتذيل فاركو بـ5 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
التشكيل - عبد الله جمعة على دكة البلدية.. ومحمود حمادة يقود وسط المصري علاء عبد العال يعلن تفعيل بند شراء نجم الجونة التعاقد الـ11 في 17 شهرا من برايتون.. تشيلسي يضم رئيس التوظيف مكافأة توقيع ضخمة.. تقرير يكشف عقد مبابي مع ريال مدريد

----------------------

انتهت

ق 60: جووووول ألان تشامبادي لاعب الداخلية بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جوووووول وليد علي فرج لفاركو بعد توغله من الجهة اليمنى ومراوغته لمدافع الداخلية قم سدد الكرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ق 22: مصطفى فوزي لاعب الداخلية يسدد كرة بعدت المرمى.

بداية المباراة

الداخلية الدوري المصري فاركو عمرو حسن وليد علي فرج
نرشح لكم
بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو المصري يحقق فوزه الأكبر بالموسم ويقتحم المربع الذهبي بثلاثية أمام البلدية الإسماعيلي: نرفض خروج الجماهير عن النص.. وقرار زيادة الجماهير تاريخي مباشر الدوري المصري - المصري (3)-(0) بلدية المحلة.. انتهت علاء عبد العال يعلن تفعيل بند شراء نجم الجونة التشكيل - عبد الله جمعة على دكة البلدية.. ومحمود حمادة يقود وسط المصري بهدف في الـ+90 وتحت أنظار التوأم.. طرد قندوسي ولاكي في تعادل مثير بين سيراميكا والجونة رغم التوصية الطبية.. حسام حسن يرافق جهاز المنتخب في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد.. انطلاق المباراة 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال أوروبا - تغيير وحيد في إنتر.. ويورنتي في هجوم أتليتكو 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو 16 دقيقة | الدوري المصري
تشافي: إعلان رحيلي صنع رد فعل جيد.. وهذا هو هدفنا الرئيسي في البطولة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يحقق فوزه الأكبر بالموسم ويقتحم المربع الذهبي بثلاثية أمام البلدية 29 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني.. ظهور أبو علي وغياب كهربا 43 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي: نرفض خروج الجماهير عن النص.. وقرار زيادة الجماهير تاريخي 44 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند أساسي.. ودي بروين على الدكة ضد برينتفورد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة