انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) فاركو
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد فاركو في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل الداخلية المركز الـ17 في جدول الترتيب بـ7 نقاط، بينما يتذيل فاركو بـ5 نقاط.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 60: جووووول ألان تشامبادي لاعب الداخلية بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: جوووووول وليد علي فرج لفاركو بعد توغله من الجهة اليمنى ومراوغته لمدافع الداخلية قم سدد الكرة أرضية قوية سكنت الشباك.
ق 22: مصطفى فوزي لاعب الداخلية يسدد كرة بعدت المرمى.
بداية المباراة
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