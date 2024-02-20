علاء عبد العال يعلن تفعيل بند شراء نجم الجونة

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

الجونة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تفعيل بند شراء أيمن سعد "موكا" لاعب الفريق من نادي لافيينا.

أيمن سعد موكا

النادي : الجونة

الجونة

وقال عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الجونة فعل بند شراء أيمن سعد "موكا" من نادي لافيينا قبل عدة أيام".

وأضاف "نلعب ضد سيراميكا كليوباترا الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وأسعارهم عالية ولاعبي فريقنا صغار في السن ومعظمهم يشارك لأول مرة في الدوري".

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وواصل "استطعنا التقدم والحفاظ على النتيجة حتى الدقائق الأخيرة ومع الضغط القوي من سيراميكا لإحراز التعادل تلقينا الهدف".

وأكمل "كنا ند قوي لسيراميكا وسنحاول تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة وأشكر اللاعبين على مجهودهم وكليوباترا لعب مباراة جيدة".

وأردف "كان هناك مفاوضات من الزمالك لضم أحمد حسام وجددنا تعاقده لمدة موسم إضافي ولن نقف أمام العرض لأي لاعب من فريقنا".

وأتم تصريحاته "صبحي سليمان لم يكن يشارك مع الاتحاد السكندري وتعاقدنا مع على سبيل الإعارة والحارس ظهر معنا بمستوى مميز".

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

ونجح سيراميكا في التعادل مع الجونة في الوقت القاتل من المباراة، ليحرم الفريق الأصفر من تحقيق الفوز الرابع له في الدوري هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 15 في المركز الثامن، ووصل الجونة إلى النقطة 15 أيضا في المركز التاسع.

الجونة سيراميكا أيمن سعد
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