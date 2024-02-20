التعاقد الـ11 في 17 شهرا من برايتون.. تشيلسي يضم رئيس التوظيف

ضم نادي تشيلسي الإنجليزي سام جيويل رئيس التوظيف في برايتون في ظل رغبة المالك تود بويلي في تغيير الهيكلة الإدارية لتشيلسي.

وستكون من مهام جيويل اختيار اللاعبين القادمين للفريق والراحلين.

وقدم نادي برايتون عبر موقع X الشكر لجيويل على مجهوداته الكبيرة للنادي، وكذلك أنه وافق على عرض تشيلسي.

وتعاقد نادي تشيلسي مع 11 لاعبا وإداريا خلال الـ17 شهرا الماضيين.

وأتت التعاقدات كالتالي:

جراهام بوتر مدير فني، والإداريين بيلي ريد وبيورن هامبرج وبرونو سالتور وبن روبرتس وكيلي مكالي وبول وينستانلي.

وتعاقد تشيلسي مع اللاعبين روبرت سانشيز ومارك كوكوريا ومويسيس كايسيدو.

وتمكن تشيلسي من التعاقد مع هؤلاء مقابل 209 مليون يورو.

وانتقل كوكوريا إلى تشيلسي مقابل 65 مليون يورو في صيف 2022، وبلغت قيمة سانشيز 28 مليون يورو في الصيف الماضي.

والتعاقد الأغلى لتشيلسي من برايتون وصل إلى 116 مليون يورو في الصيف الماضي وكان كايسيدو.