بهدف في الـ+90 وتحت أنظار التوأم.. طرد قندوسي ولاكي في تعادل مثير بين سيراميكا والجونة

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

ونجح سيراميكا في التعادل مع الجونة في الوقت القاتل من المباراة، ليحرم الفريق الأصفر من تحقيق الفوز الرابع له في الدوري هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 15 في المركز الثامن، ووصل الجونة إلى النقطة 15 أيضا في المركز التاسع.

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الجونة تقدم أولا عن طريق أيمن سعيد "موكا" وتعادل مروان عثمان لسيراميكا كليوباترا.

وشهدت المباراة حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن رغم تعرضه لوعكة صحية أمس الإثنين، لكنه أصر على حضور المواجهة.

تقدم الجونة في الدقيقة 58 عن طريق أيمن سعيد موكا بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مازن ياسر من ناحية اليمين.

ليسدد كرة قوية في شباك محمد بسام محرزا هدف فوز الجونة.

عقب الهدف اندفع سيراميكا بقوة من أجل محاولة إحراز التعادل ووصلت الكرة إلى صديق أوجولا أمام المرمى الخالي لكنه سددها أعلى العارضة بغرابة مهدرا فرصة التعادل.

ونجح أحمد بلحاج في تسجيل هدف التعادل لسيراميكا في مرمى فريقه السابق الجونة في الدقيقة 80، بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك.

لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

واستمرت محاولات سيراميكا الخطيرة وكاد أوجولا أن يسجل التعادل مرة أخرى بضربة رأسية بعد عرضية محمد شكري، لكن الكرة اصطدمت في القائم وذهبت بعيدا.

وأخيرا نجح سيراميكا في إحراز هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق المدافع مروان عثمان.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد قندوسي داخل منطقة الجزاء ليقابلها مروان عثمان بتسديدة في الشباك.

وعقب الهدف اشتعلت الأجواء داخل أرض الملعب بعد تدخل من أحمد قندوسي مع أحمد عبد الرسول مدافع الجونة.

وحصل أحمد قندوسي على البطاقة الحمراء ليخرج من المباراة مطرودا، وكذلك تلقى إيمانويل لاكي لاعب الجونة الطرد.

لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

أحمد قندوسي الجونة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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