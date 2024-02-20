جوندوجان يعلق على ترشيح فليك لتدريب برشلونة

علق إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة على ترشيح هانسي فليك المدير الفني الألماني لتدريب الفريق في الموسم المقبل حسب التقارير الإخبارية.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال لاعب الوسط الألماني لصحيفة "لا فانجوارديا" الإسبانية: "لست في المنصب المناسب للحديث عن ذلك".

وأضاف "كل ما يمكنني قوله هو إن فليك ليس فقط شخصا رائعا ولكنه أيضا مدرب عظيم".

وأتم "لقد وصل إلى المنتخب في وضع صعب للغاية، لكنه كان دائما صادقا وكنت أحترمه كثيرا".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد كشفت موقف إدارة نادي بايرن ميونيخ من تعيين فليك خلفا لتوماس توخيل المدرب الحالي.

وأفادت الصحيفة أن إدارة النادي الألماني لا ترى أن هانسي فليك الرجل المناسب حاليا لقيادة الفريق وتريد الاستمرار مع توخيل حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك لا يريد أن يقود فريقا في منتصف الموسم وبالتالي فالنادي والمدير الفني الألماني لا يريدان بعضهما البعض.

وكانت الصحيفة ذاتها أكدت من قبل أن فليك يعجبه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.

وحسب الصحيفة ففرصة تدريب فليك برشلونة حتى الآن تصل إلى 30%.

وأوضحت الصحيفة أن في عام 2021 كان هناك مكالمة فيديو بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وفليك وحاول إقناعه بتدريب بلوجرانا لكن لم يحدث ذلك وتم التعاقد مع تشافي.

يذكر أن فليك كان المدير الفني لبايرن ميونيخ وقت الهزيمة الشهيرة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وحصل فليك على بطولة الدوري الألماني مرتين، ومرة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس ألمانيا.

وكان مساعدا ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا عندما توج مانشافت ببطولة كأس العالم 2014.