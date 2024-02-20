سكاي: مانشستر سيتي يوقع عقود ضم سافيو

وقع مانشستر سيتي عقود ضم سافيو لاعب جيرونا للانتقال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن مانشستر سيتي وقع على العقود على أن ينضم يوم 1 يوليو المقبل ويبدأ فترة الإعداد للموسم المقبل 2024-2025.

وحسب الشبكة ذاتها فالاتفاق تم مع سيتي جروب لكرة القدم ومع نادي تروا الذي يملك عقد سافيو ويلعب في جيرونا فقط على سبيل الإعارة.

وكان هناك عدة أندية ألمانية وإنجليزية تسابق سيتي من أجل الظفر بخدمات الجناح الأيسر البرازيلي.

ويعتبر جيرونا وتروا ومانشستر سيتي تابعين لمجموعة سيتي وبالتالي لم يكن هناك صعوبة في المفاوضات.

ولدى حامل لقب الدوري الإنجليزي كل من جيريمي دوكو وجاك جريليش في مركز الجناح الأيسر الذي هو نفسه لسافيو، لكن لم يكشف موقف البلجيكي والإنجليزي في البقاء مع سيتي أو تغيير بيب جوارديولا المدير الفني للفريق مركز أحد من الثلاثي ليخترع شيء جديد في فريقه.

وتبلغ قيمة سافيو السوقية 30 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ولعب سافيو 29 مباراة رفقة جيرونا وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.