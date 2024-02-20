دوري المحترفين – فوز أسوان وبترول أسيوط يستمر في الصدارة
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 17:29
كتب : رضا السنباطي
تعادل جمهورية شبين مع بترول أسيوط سلبيا في الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لدوري المحترفين.
ووصل شبين إلى النقطة رقم 18، بينما ارتفع رصيد بترول أسيوط إلى النقطة رقم 30 في صدارة المجموعة.
كما تعادل مكادي مع النصر للتعدين بهدفين لكل فريق، ليصل مكادي إلى النقطة رقم 17، ويرتفع رصيد النصر للتعدين إلى النقطة رقم 7 في المركز الأخير.
وفاز أبو قير للأسمدة على النجوم بهدف دون رد ليصل إلى النقطة 29 في المركز الثاني خلف بترول أسيوط.
ونجح أسوان في الفوز خارج ملعبه على مصر للمقاصة بهدفين لهدف، ليصل إلى النقطة 26.
كما تعادل دكرنس سلبيا مع وي ضمن الجولة ذاتها، ليرتفع رصيد الفريقين إلى 25 نقطة.
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