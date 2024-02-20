مرموش يتحدث عن صدمة خروج مصر من أمم إفريقيا وتعامل فرانكفورت معه

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 17:09

كتب : FilGoal

عمر مرموش خلال مواجهة مصر وغانا بكأس الأمم

تحدث عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت عن شعوره عقب توديع بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر من دور الـ16، ووجه الشكر لفريقه الذي احتوى حزنه قبل التألق بهز الشباك مرتين في 3 مباريات.

منذ عودته من أمم إفريقيا، سجل مرموش هدفين وصنع مثلهما في 3 مباريات لعبها مع فريقه الألماني.

وقال مرموش في تصريحات لقناة ناديه: "زملائي في فرانكفورت منحوني شعورا رائعا بعد العودة من أمم إفريقيا. بالتأكيد لم يكن الإقصاء من البطولة شعورا جيدا، لكنني في لحظتها قلت لنفسي علي أن أنسى الأمر وأبدأ من جديد، وأن أظهر للجميع أنني عدت لفرانكفورت بشكل قوي".

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وأضاف "سعيد لقدرتي على مساعدة الفريق، هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي، العودة لنسق الفريق ككل وليس تسجيلي للأهداف وحسب".

وتابع "ورغم إننا لم نتمكن من الفوز على فرايبورج، لكنني سعيد بالأداء بكل تأكيد، والآن سننظر إلى مهمة دوري المؤتمر الأوروبي لكي نضمن التأهل".

وفرط فرانكفورت في الفوز على فرايبورج في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أيام من مواجهة سانت جيلواز في دوري المؤتمر.

وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب ببلجيكا الخميس الماضي بنتيجة 2-2.

وأوضح مرموش "أنا متحمس للغاية لمباراة سانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، إنها مرحلة خروج المغلوب. وأتمنى أن نستمر في المسابقة".

وواصل "أنا وساسا كالادزيتش نعرف بعضنا البعض جيدا منذ كنا معا في شتوتجارت، واللعب معه أمر ممتع جدا. إصابته بقطع في الرباط الصليبي شيء محزن، لقد تحدثت معه بعد المباراة بشكل مقتضب، هذه هي كرة القدم".

واستمر "لقد ساعدني دينو توبمولر كثيرا. لم أكن في المستوى الذي وصلت إليه الآن عندما جئت إلى فرانكفورت".

وأردف "لقد أتيحت لي الكثير من الفرص من قبل ولكني لم أسجل الكثير من الأهداف. لقد منحني توبمولر الثقة في النفس".

وشدد الدولي المصري "لم أحقق كل أهدافي بعد، وأتطلع لتحقيقها".

واختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع 2 في تعادل فريقه المثير مع فرايبورج بملعب الأخير.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 22 من الدوري.

وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميله أنسجار كناوف.

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ورفع مرموش رصيده لـ 9 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.

بشكل عام، سجل عمر 14 هدفا وصنع 5 في 28 مباراة مع فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل مرموش لفريقه في الدوري، بعد إحرازه في المباراة الماضية ضد بوخوم.

وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب إلقاء مقذوفات داخل الملعب للاحتجاج على دخول المستثمرين وأصحاب الأموال إلى كرة القدم الألمانية.

وارتفع رصيد فرانكفورت للنقطة 33 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، وارتقى رصيد فرايبورج للنقطة 29 في المركز الثامن.

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