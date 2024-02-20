في الجول يكشف سيناريو الأهلي للاستثمار في أحد أندية الدرجة الثانية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 16:22

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - بيان رسمي

يسعى النادي الأهلي للاستثمار في أحد أندية الدرجة الثانية من أجل الحفاظ على ناشئيه عن طريق الإعارات.

وارتبط اسم الأهلي بالاستثمار في نادي بروكسي أحد أندية دوري المحترفين بالقسم الثاني.

ويكشف FilGoal.com سيناريو الأهلي للاستثمار في أحد أندية الدرجة الثانية:

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بدأ الأهلي فكرة الاستثمار بأحد أندية الدرجة الثانية بداية من نادي الزرقا ثم دكرنس وأخيرا بروكسي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع نادي الزرقا قبل أن يتوقف كل شيء بعد احتراف عدد من لاعبي القلعة الحمراء في التشيك.

وعاد الأهلي بمفاوضات مع دكرنس ثم بروكسي بحثا عن الحفاظ على ناشئيه بمواليد 99 - 2000 ومواليد 2003 - 2004.

وسبق وأن تحرك إنبي لرعاية المصري بالسلوم ثم بايونيرز، بينما تحرك سيراميكا كليوباترا لرعاية ديروط.

وكشف سمير موسى رئيس نادي الزرقا لـ FilGoal.com: "تواصلت إدارة الأهلي معي أثناء تواجد الفريق بالقسم الثاني، ثم تواصل خالد بيبو معي تليفونيا".

وأوضح "قدمت عرضي بامتلاك النادي لمنشآت وملعب خاص وفندق إقامة، بينما يكون الأهلي مكلفا بالصرف على الفريق الأول وقطاع الناشئين كفريق ثاني لهم بالدرجة الثانية".

وتابع "ربما كان سيتغير اسم النادي إلى أهلي الزرقا أو اسم آخر نتفق عليه وبالتأكيد ستكون الفائدة للطرفين".

وبالاتحاد إلى نادي دكرنس كشف مصدر مسئول: "تواصلت إدارة الأهلي معنا منذ عدة أشهر، وبالفعل اجتمعنا أكثر من مرة".

وأوضح "كانت هناك رغبة للاستثمار في دكرنس نظرا لتواجد الجماهير ووجود ملعب خاص لنا وفريق بدوري المحترفين، وكنا الأقرب للاستثمار مع الأهلي".

وأخيرا بسؤال مصدر مسئول في بروكسي كشف لـ FilGoal.com: "محمد شوقي نائب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي لديه علاقة وطيدة مع المستثمرين داخل نادي بروكسي".

وتابع "بتواجده المستمر، اقترح وجود بروكسي كأحد الأندية الاستثمارية منذ أربعة أشهر وتم أول اجتماع للشراكة مع الأهلي نظرا لامتلاك الفريق ملعب وإقامة خاصة ورغبة بين الطرفين".

واختتم مصدر بروكسي تصريحاته "لم نصل لاتفاق رسمي حتى الآن، والأمر كان قريبا في الفترة الماضية ثم ابتعد ولا جديد".

الأهلي الزرقا دكرنس بروكسي
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