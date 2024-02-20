التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. وشيكا أساسي مع الجونة

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

الجونة - سيراميكا

يقود جون إيبوكا هجوم سيراميكا كليوباترا أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

ويحل الجونة ضيفا على سيراميكا كليوباترا ضمن مسابقة الدوري.

ودفع علاء عبد العال بسيف شيكا أساسيا مع فريق الجونة.

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بينما عوض أيمن الرمادي غياب أحمد ياسر ريان للطرد بجون إيبوكا في الهجوم.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد شكري.

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - أحمد قندوسي - صامويل أمادي - صديق أوجولا.

الهجوم: جون إيبوكا

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: عبد الله هاشم – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح

خط الوسط: إيمانويل لاكي – محمد الصباحي – رضا صلاح - سيف شيكا.

خط الهجوم: أيمن موكا – أرنو راندريانانتيناينا.

ويتقاسم الفريقان المركزين التاسع والعاشر برصيد 14 نقطة لكل منهما بعد خوض 10 مباريات.

ولم يحقق الفريقان الفوز في آخر مباراتين بالدوري.

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