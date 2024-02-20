التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. وشيكا أساسي مع الجونة

رغم التوصية الطبية.. حسام حسن يرافق جهاز المنتخب في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة

في الجول يكشف سيناريو الأهلي للاستثمار في أحد أندية الدرجة الثانية

حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك